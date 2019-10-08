Ксенія Симонова зізналась, що ледь не загинула перед фіналом Britain's Got Talent

Знаменита українська художниця Ксенія Симонова виборола третє місце на Britain's Got Talent. Після популярного проєкту вона поділилась враженнями від участі в талант-шоу Britain's Got Talent та зізналась, що ледь не загинула перед фінальним випуском.

Моторошний інцидент стався перед від'їздом знаменитої українки до Лондона, де днями відбувся фінал британського талант-шоу. За словами Ксенії Симонової, незадовго до мандрівки вона захворіла. До медиків художниця вирішила не звертатись та вже звичними засобами усунути всі симптоми грипу. Однак самолікування ледь не вбило Ксенію Симонову.

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"Тепер уже можу розповісти, шоу закінчилося. Незадовго до виїзду в Лондон, буквально за кілька годин до поїздки, зі мною трапилася неприємність, яка могла мені коштувати життя... Я дуже сильно захворіла, це був вірус, який валить з ніг, варіант грипу. Знаючи про конкурс, який зобов'язує кілька днів бути на ногах з ранку і до вечора і носити сценічний макіяж, я, звичайно, хотіла повернутися у форму максимально швидко. І активно лікувалася. Сама, без лікарів", – поділилась Ксенія Симонова.

Щоб усунути біль в горлі, художниця використовувала розчин люголю у спреї. Препарат неодноразово допомагав Ксенії Симоновій одужати, тому вона без вагань застосовувала його. Проте перед виїздом до Лондона медикамент спричинив набряк горла, відтак відома українка не змогла дихати.

Ввечері, після чергової репетиції в студії, вже йдучи збирати речі в Лондон, побризкала спреєм ще раз. І більше не могла зробити вдих. Я спочатку не зрозуміла, як це. Думала, ось зараз стане легше. Але горло набрякло... Це було настільки швидко, що я навіть не злякалася... Я бігала по студії і махала руками, сказати нічого не могла. І вдихнути не могла,

– розповіла Ксенія Симонова.

Вже за кілька секунд художниця вибігла на вулицю. Зрозумівши, що Ксенія Симонова не може дихати, її чоловік порадив викликати нудоту. І це допомогло українці врятуватись. Після цього художниця таки звернулась за допомогою до лікарів.

Неприємний інцидент не змусив Ксенію Симонову відмовитись від участі у британському шоу. На репетиціях вона не могла говорити, а з усіма симптомами грипу змушена була вийти на сцену. Про самолікування, яке ледь не призвело до смерті, Ксенія Симонова не розповідла раніше, щоб це не вплинула на результати Britain's Got Talent. Однак тепер знаменита українка поділилась своєю історією, щоб застерегти прихильників від подібних ситуацій.

"Горло горіло, очі дико боліли, хотілося лягти і сховатися під ковдрою... На репетиціях у мене не було голосу, сильно кашляла. Коли для шоу в Лондоні записували відеофайл, робили кілька дублів, бо голос пропадав. На щастя, нарізали з декількох записів і ніхто цього не помітив. Мені пропонували розповісти цю історію як передмову до свого виступу. Але я не люблю, коли артисти на талант-шоу розповідають про свої проблеми і хвороби... Можливо, моя розповідь комусь стане в пригоді", – додала Ксенія Симонова.

Дивіться відео виступу Ксенії Симонової у фіналі Britain's Got Talent: