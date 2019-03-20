Кубинська акторка зіграє Мерилін Монро у новому біографічному фільмі від Netflix: фото
Стримінговий сервіс Netflix запускає у виробництво біографічний фільм за мотивами відомого роману Джойса Керола Оутса Blonde, який присвятили найпопулярнішій білявці всіх часів – Мерилін Монро.
Головну роль у стрічці про Мерилін Монро зіграє акторка кубинсько-іспанського походження Ана де Армас, а зйомки розпочнуться влітку 2019 року.
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Режисером стрічки виступив Ендрю Домініка. Що цікаво, в переліку продюсерів фігурує голлівудський актор Бред Пітт.
Користувачі у мережі неоднозначно сприйняли затвердження Ани де Армас на головну роль, адже брюнетка зовнішньо не є схожою до Мерилін.
Що цікаво, на головну роль претендували також Джессіка Честейн і Наомі Уоттс.
Ана Де Армас / Getty Images
Ана Де Армас / Getty Images