Кубинська акторка зіграє Мерилін Монро у новому біографічному фільмі від Netflix: фото

307 Читать новость на русском
Ана де Армас зіграє Мерилін Монро
Ана де Армас зіграє Мерилін Монро / Колаж LifeStyle 24

Стримінговий сервіс Netflix запускає у виробництво біографічний фільм за мотивами відомого роману Джойса Керола Оутса Blonde, який присвятили найпопулярнішій білявці всіх часів – Мерилін Монро.

Головну роль у стрічці про Мерилін Монро зіграє акторка кубинсько-іспанського походження Ана де Армас, а зйомки розпочнуться влітку 2019 року.

Читайте також: Українська анімація вперше потрапила до програми престижного конкурсу у Франції

Режисером стрічки виступив Ендрю Домініка. Що цікаво, в  переліку продюсерів фігурує голлівудський актор Бред Пітт.

Користувачі у мережі неоднозначно сприйняли затвердження Ани де Армас на головну роль, адже брюнетка зовнішньо не є схожою до Мерилін.

Що цікаво, на головну роль претендували також Джессіка Честейн і Наомі Уоттс.

Ана Де Армас
Ана Де Армас / Getty Images

Ана Де Армас
Ана Де Армас / Getty Images

blog_ava
Великий піст 2019: що можна їсти та що не треба робити
сьогодні
23971
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кіно Голлівуд Мерилін Монро
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
День весняного рівнодення 2019: дата і точний час
сьогодні 11:00 День весняного рівнодення 2019: дата і точний час
1023
День весняного рівнодення 2019: чим особливе, ритуали та що не можна робити в цей день
сьогодні 09:00 День весняного рівнодення 2019: чим особливе, ритуали та що не можна робити в цей день
13029
Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні
19 березня 17:52 Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні
2886
Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
19 березня 16:01 Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
3519
ТОП-10 цитат Ліни Костенко: актуально, як ніколи
19 березня 14:12 ТОП-10 цитат Ліни Костенко: актуально, як ніколи
1 5991
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук