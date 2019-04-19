Куди піти у Києві на вихідних: афіша 19-21 квітня

В передчутті Великодніх свят коли, як не зараз проводити час зі своїми рідними та насолоджуватись приємними враженнями. Якщо ви досі у пошуку цікавих подій на вихідних у Києві, то підбірка редакції LifeStyle 24 вас виручить!

Наталія Гаріпова

Atlas

19 квітня, 19:00

Вартість: 250-500 гривень

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Триває семиденний марафон гумору на Kiyv International Standup Comedy Week 2019 – і цього року організатори вирішили окрему увагу приділити жіночій комедії. Тому хедлайнером 19 квітня стане Наталія Гаріпова, ведуча вечірнього комедійного шоу на телеканалі СТБ. Одна з найвідоміших стендап-коміків України презентує нову сольну програму "Вам буде за себе соромно" – це сміливий, відвертий та самоіронічний гумор, дуже характерний для виступаючих в цьому провокаційному комедійному жанрі.



Наталія Гаріпова

Prime Orchestra

Жовтневий Палац

19 квітня, 19:00

Вартість: 290-1290 гривень

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Візьміть класичну музику і світові рок-хіти. Додайте дрібку поп-ритмів і електронної танцювальної музики. Не забудьте про оригінальне симфонічне аранжування, та отримайте неймовірний кросовер-проект Prime Orchestra, який вдихне нове життя в старі-улюблені мелодії. 19 квітня оркестр готує свіжу порцію музичних експериментів для нової програми з циклу "Світові хіти". Будьте готові відкрити для себе незвідані грані давно знайомих пісень і пережити цілий ураган яскравих емоцій.



Prime Orchestra

Estas Tonne

Жовтневий Палац

20 квітня, 19:00

Вартість: 900-1950 гривень

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Естас Тонне взагалі не вписується в звичну нам концепцію музики як розваги. Для цього артиста мистецтво є способом пізнання себе самого та навколишнього світу. Це музика для всіх, хто головою і серцем відкритий новому, адже не дарма Естас присвятив життя подорожам по світу в пошуках свого звучання. Коктейль з фольклорних мотивів різних культур світу, духовного просвітлення і космічної гармонії – все це чекає на вас 20 квітня в Жовтневому Палаці. Цим завершиться 4-річний етап осінньо-весняних гастролей, а опісля Естас відправиться за натхненням в творчу відпустку.



Estas Tonne

Мамахохотала Шоу

Freedom Hall

21 квітня, 19:00

Вартість: 599-999 гривень

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Більшість українців не за чутками знайомі з телевізійним шоу "Мамахохотала", яке вже кілька років виходить на "НЛО TV". Програма кожного разу приковує до екранів телевізора сотні тисяч глядачів, а це значить, що гумор талановитих сценаристів подобається людям та користується попитом. Виступ "Мамахохотала" підходить для всієї родини, тому що гумористи не заходять на небезпечну територію соціальної сатири, а веселять простими життєвими ситуаціями. 21 квітня гумористи представлять абсолютно нову і актуальну програму в Freedom Event Hall.



Мамахохотала Шоу

Гурт Пирятин

Docker Pub

21 квітня, 20:00

Вартість: 150-2100 гривень

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Як кажуть самі про себе музиканти гурту Пирятин, вони представляють музичну, ідеологічну та контркультурну диверсію. Щирий та стилістично витриманий хуліган-ска-панк з правдивими текстами, ідейно-акустичною музикою і виразним авторським естетизмом. Так, будьте готові, що більшість їхніх пісень виконують з використанням нецензурної лексики, але нехай вас не лякає пульсація вбивчого оптимізму. Гурт українського художника та письменника Івана Семесюка заспіває 21 квітня у Docker Pub минулорічний альбом "Атентат".



Гурт Пирятин Гурт Пирятин

Ліхтаріус. Історії оживають

Caribbean Club Concert Hall

21 квітня, 12:00

Вартість: 250 – 1800 гривень

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Щонеділі в столиці України проходить музичне театралізоване шоу для всієї родини "Ліхтаріус. Історії оживають", яке запрошує як дорослих, так і дітей. З березня місяця організатори шоу в рамках соціального проекту "Дивись як чути" додатково запустили спеціальні покази вистави, де можна "почути" виставу людям з порушеннями слуху, адже для них тепер працює перекладач. Найближчий показ такого типу відбудеться 5 травня. Щодо інших цікавинок "Ліхтаріус. Історії оживають", то щоразу на сцені працюють 34 артиста і в основному – це діти, маленькі зірки з різних талант-шоу України. Варто додати, що це також перше регулярне сімейне шоу в межах країни, що має яскравий аналог бродвейського мюзиклу в поєднанні з форматом dinner-show. Не пропустіть чергове шоу "Ліхтаріус. Історії оживають" цієї неділі!



Ліхтаріус. Історії оживають

Фото: прес-служба