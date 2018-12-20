Куди піти у Києві на вихідних: афіша 21-23 грудня

Вже не за горами довгоочікуваний Новий рік та Різдвяні свята, яких чекають як дорослі, так і малеча. Перед сезоном гучних святкувань столиця Україна запрошує до себе на цікаві та атмосферні події, які ви можете відвідати з друзями та рідними. Фантастичні постановки, джазові мелодії та розваги під відкритим небом – все це чекає на вас цими вихідними!

Щоб встигнути все зробити до Нового року та отримати масу задоволення, не відкладайте справи на потім, а організуйтесь і завершіть все до суботи 22 грудня. Так ви зможете не лише чудово провести час за тиждень до Нового року, а й придбати все необхідне для святкування та якісно підготуватись до новорічного корпоративу.

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Пропонуємо провести свій вільний час не лише біля новорічних ярмарків у Києві, а й на якравих подіях, що подарують незабутні враження!

Афіша подій у Києві на 21 – 23 грудня

Зимова Країна

Національний експоцентр України (ВДНГ)

Щоденно протягом грудня, 10:00

Вхід на територію парку – вільний

Комплексний квиток на локації – 390 гривень

Придбати квитки

Святковий парк розваг "Зимова країна на ВДНГ" з 8 грудня аж по 10 березня збиратиме на своїй території не одного щасливого киянина і туриста міста. Це місце ідеально підійде для прогулянок з коханими, друзями та зі всією родиною. Серед розваг на ВДНГ можна знайти ковзанку, Замок крижаних скульптур, тюбінгові гірки, Резиденцію Діда Мороза, новорічні майстер-класи, вуличні атракціони та багато іншого. Детальніше про казкову локацію у Києві читайте тут.



Зимова Країна

Winterra. Легенда казкового краю

Національний експоцентр України (ВДНГ)

21-23 грудня, 19:00

209-2499 гривень

Придбати квитки

Якщо ви хочете зануритись в магію дитинства, не покидаючи територію улюбленого міста, то цей варіант спеціально для вас! Режисери популярного українського телеканалу "СТБ" Костянтин Томільченко та Олександр Братковський презентують вам дивовижну історію про хлопчика, що загубився у крижаній країні та його молодшого братика. Сміливий герой прагне зробити все, щоб врятувати його. Ця історія не залишить байдужим жодного відвідувача, тому на неї можна сміливо йти як дорослим, так і малим бешкетникам. Варто додати, що ця вистава поєднала у собі досвід та спецефекти попередніх проектів "Вартові Мрій" і "Дім Таємничих Пригод", які раніше спричинили чималий ажіотаж.



Winterra. Легенда казкового краю

Christmas Jazz Songs – Louis Armstrong, Ella Fitzgerald

Будинок Архітектора

21 грудня, 19:00

225-500 гривень

Придбати квитки

Важко не погодитись з тим, що джазові хіти стали справжнім символом усіх новорічних та різдвяних свят. Весь світ чекає магії Різдва, наспівуючи легендарні хіти минулого століття та сьогодення. Тому для вас є чудова новина! Old Fashioned Band зіграє різдвяну програму "Louis Armstrong & Ella Fitzgerald", де ви зможете почути неперевершені пісні культового Луї Армстронга та однієї з кращих вокалісток в історії – Елли Фіцджеральд. У концертну програму ввійдуть такі композиції, як "Jingle bells", "The Christmas song", "White Christmas", "Silent Night" та багато інших.



Christmas Jazz Songs – Louis Armstrong, Ella Fitzgerald

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Ліхтаріус. Історії оживають

Нічний клуб "Caribbean Club"

23 грудня, 12:00

290-1500 гртвень

Придбати квитки

Історія чергової фантастичної дитячої історії "Ліхтаріус..." розповість про те, як важливо не втрачати здатність мріяти та йти до своєї мети. Вокальні номери учасників телепроекту "Голос країни. Діти" супроводжуватимуть джазовий оркестр та несподівані режисерські рішення, від яких ви будете у захваті. Постановкою нового дитячого спектаклю займалися директор "Talant Production" Ксенія Осика, солісти "Freedom ballet" Ігор Кулєшин, Павло Бондаренко та балет "NC-17".



Ліхтаріус. Історії оживають

Андрій Макаревич. Джазові трансформації

Рок-клуб "Docker Pub"

23 грудня, 19:00

990-1790 гривень

Придбати квитки

Фанати Андрія Макаревича можуть бути спокійними і в Україні він виступить! Адже внаслідок воєнного стану та заборони в'їзду на територію країни чоловікам до 65 років, російський виконавець цю вікову позначку подолав ще 11 грудня. Тому музикант зможе потішити своєю концертною програмою у рок-клубі, де презентує киянам новий проект "Джазові трансформації". Чоловік обіцяє дати концерт джазової імпровізації, де об'єднається зі своїми давніми друзями: Євгеном Борцем, Bill Brothers та Поліною Касьяновою.



Андрій Макаревич. Джазові трансформації