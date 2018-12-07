Куди піти у Києві на вихідних: афіша на 7 – 9 грудня

Трудові будні залишились позаду, а значить варто спланувати щось цікаве на вихідні дні. Для киян та гостей міста приготували чимало заходів, які можуть запам'ятатись на все життя. Тож обирайте те, що вам найближче до душі.

Концерти, спектаклі та новорічно-різдвяні розваги – такі події охоплять столиці України на вихідних. Відтак люди матимуть змогу поринути у казкову атмосферу, вдало спланувавши свій відпочинок. Журналісти LifeStyle 24 вирішили допомогти вам у цьому, підібравши найцікавіші заходи, що розбавлять ваш уїк-енд.

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Афіша подій у Києві на 7 – 9 грудня

ONUKA

7 грудня, 19:00

Stereo Plaza

600 гривень

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Популярна співачка ONUKA дає останній у 2018 році концерт у Києві. Зірка виступить у залі клубу Stereo Plaza на підтримку свого нового альбому "MOZAЇKA". За словами організаторів виступу, концерт може стати наймасштабнішим в історії гурту.

Варто зазначити, що після шоу ONUKA планує взяти перерву в гастролях Україною, оскільки артистка запланувала грандіозний тур Європою. Відтак меломанам, які мріяли послухати оригінальні музичні інструменти та запальні пісні, не варто пропускати захід.



Виступ ONUKA в Києві

Rock MOZART

7 та 8 грудня, 19:00

Національний палац “Україна”

700 – 1750 гривень

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Музика всесвітньо відомого генія може по-новому втілитись у реальність, а сам композитор постане перед глядачами як рок-музикант, який заперечує канони і несправедливість свого часу. Зворушливо-тривожне звучання симфонічного оркестру, епатажність головного героя, дивовижна міць та поєднання семи голосів – це не все, чим дивуватиме яскраве шоу. Перевірте самі!



Rock MOZART у Києві

Нічна імерсійна екскурсія центром Києва "Farolero"

7 грудня, 21:00

Майдан Незалежності

300 – 650 гривень

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Мрієте потрапити у справжню казку – тоді вам варто відвідати екскурсійний спектакль просто на нічних вулицях столиці, який проводить таємничий чарівний ліхтарник на ім'я FAROLERO. Його перформанс – це оригінальний мікс пішохідної екскурсії та імерсійного театру. Таким ще Київ ви точно не бачили!

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Екскурсія центром Києва "Farolero"

Зимова Країна на ВДНГ

8 грудня, 10:00

ВДНГ

Вхід на територію парку – вільний

Комплексний квиток на локації – 390 гривень

Купити квитки

Вже 8 грудня всі українці та туристи зможуть поринути у справжню новорічну атмосферу, адже на ВДНГ розпочне роботу величезний розважальний парк – "Зимова Країна на ВДНГ". Головною темою заходу стали різдвяні та новорічні традиції, відтак гості зможуть відвідати майстер-класи та власноруч створити традиційний солом’яний оберіг для себе та своєї родини, розписати ялинкову іграшку чи сплести різдвяний вінок. Окрім цього, на відвідувачів чекатимуть казкові декорації, фотозони, віртуальні екскурсії, ігри з аніматорами, розіграші призів та святковий концерт. Поринь у світ новорічної казки вже цими вихідними!



"Зимова Країна на ВДНГ": що пропонують киянам

Charity Weekend. Public Talk Маша Єфросиніна та Надя Дорофєєва

9 грудня, 13:00

Mercure Congress Centre

500 – 1000 гривень

Квитки

Якщо ви хочете стати очевидцем ексклюзивного інтерв'ю з відомою людиною, тоді вам варто відвідати "Charity Weekend. Public talk". Це камерний захід, всі кошти від якого буде перераховано на благодійність фонду "Твоя Опора”. Серед зірок заходу – телеведуча Маша Єфросиніна та співачка Надія Дорофеєва.



"Charity Weekend. Public talk"