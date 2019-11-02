Куди поїхати холостякам: рейтинг найсексуальніших міст світу

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Майамі визнали найсексуальнішим містом світу
Майамі визнали найсексуальнішим містом світу / Unsplash

Редактори видання Big 7 Media опублікували рейтинг найсексуальніших міст світу. Перше місце очолює Майамі через розкутість жителів у місті, а також шалене нічне життя.

Редактори Big 7 Media розмістили рейтинг топ-50 найсексуальніших міст світу. При складанні списку автори використали статистику по містах, де частіше займаються сексом, дані про країни, які мають найбільшу кількість пов'язаних з сексом пошукових запитів в пошуковиках, а також звернули увагу на рейтинги найкращих міст для самотніх людей і найсексуальніших національностей в світі. Також журналісти переглянули списки міст з найбільшою кількістю романтичних ресторанів і нічних клубів, а також відгуки. 

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Перше місце займає Майамі. Друге очолює Париж за французьке вино, смачну їжу і пам'ятки. У Big 7 Media вважають, що це місто є найромантичнішим. 

Майамі визнали найсексуальнішим містом світу
Майамі визнали найсексуальнішим містом світу / Unsplash

Трійку найсексуальніших міст світу закриває американський Денвер. Зазначається, що згідно з результатами дослідження компанії Quality Health Денвер є найбільш сексуально активним містом в США. 


Денвер – столиця Колорадо / Unsplash

На четвертій сходинці розмістився Копенгаген. Редактори додають, що у столиці Данії найчастіше купують іграшки для еротичних ігор.

Також у першій десятці є такі міста: Кейптаун (ПАР), Цюріх (Швейцарія), Кап-д'Агд (Франція), Дублін (Ірландія), Ліверпуль (Великобританія) і Лос-Анджелес (США).


Копенгаген / Unsplash

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Подорожі
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