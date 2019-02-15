Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Європі

Березень – перший місяць початку весни, коли природа пробуджується, сонечко частіше тішить нас своїм промінням, а люди з нетерпінням починають чекати справжнього тепла. Березнева відпустка – хороший старт для початку подорожей. Куди поїхати на відпочинок у березні – читайте у нашому матеріалі.

У березні, коли душа вимагає свята та яскравих емоцій, радимо вам брати відпустку і вирушати за шаленими враженнями. Відпочинок ранньою весною коштує відносно недорого, а спогади від побаченої краси залишаться з вами назавжди. Пропонуємо вам топ-5 найкрасивіших міст Європи, які милуватимуть око невимовною красою.

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Куди поїхати у Європу

Гданськ



Гданськ

Гданськ – місто-порт на півночі Польщі, яке має багато цікавих туристичних місць. Входить в агломерацію "Труймясто" спільно з прилеглими Сопотом та Гдинею. Кожному туристу, який завітав у це чудове місто вперше, треба побачити знамениту вулицю Гданська – Длуга, що простягується від Золотих Воріт до Зелених.



Вулиця Длуга

Журав – міські ворота з потужним підйомним механізмом, що перетворилися в одну з головних архітектурних пам'яток Гданська. Також, побувавши в Гданську, обов'язково потрібно відвідати Церкву Діви Марії.



Набережна Мотлави

Двір Артуса – пам'ятка, яку буде цікаво побачити кожному любителю красивої середньовічної архітектури. Ще одне цікаве місце – музей Другої світової війни. Під будівлею, в спеціальних приміщеннях, розташована експозиція, що розповідає про страшні жертви військового періоду в різних країнах світу.

Рим



Рим

Звісно ж, рейтинг топ-місць Риму очолює Колізей. Він дивовижний у будь-який час та у будь-яку пору року. Колізей є одним з найбільших амфітеатрів Стародавнього Риму. Зауважимо, що черга до пам'ятки архітектури вражаюча. Тому варто замовити квитки онлайн. Ціна квитка – 16 євро.



Колізей

Фонтан Треві – найпопулярніше місце у Римі. Він був збудований у 1762 році і оздоблений різними скульптурами школи Берніні. Вода у фонтан надходить із криштально чистих джерел, розташованих за 13 кілометрів від Риму водопроводом, який працює з 1 століття до нашої ери. Відомо, що щотижнева чистка фонтану від монет, які кидають туристи, приносить близько 11 тисяч доларів, які віддають на благодійність.



Фонтан Треві

Туристам, які хочуть зробити красиве фото, до фонтану бажано приходити з самого ранку, адже близько 9 години ранку, кількість людей буде дивовижно велика, яка зіпсує вам враження.

Брюгге



Брюгге

Брюгге – невимовно казкове містечко у Бельгії, яке зачаровує своєю архітектурою. Прогулюючись вузенькими вузичками, ви відчуєте себе, ніби в казці. У Брюгге розташована величезна кількість пам'яток, які притягують увагу туристів і роблять відпочинок цікавим та пізнавальним.



Брюгге

Площа Гроті-Маркт – ключове місце для зборів вуличних художників та музикантів. Головна пам'ятка – озеро Любові. Воно розташоване в центральній частині міста, в парку Міннівотер. Прогулянки у такому гарному місці налаштують на романтичний лад і подарують найкращі емоції.



Площа Гроті-Маркт

Справжній рай для любителів солодощів – музей шоколаду, у якому проводяться дегустації. Запевняємо вас, тут ви залишитеся на довго!

Париж



Париж

Париж – весняне місто, у яке неабияк закохуєшся з першого разу. Якщо ви ніколи не були у цьому прекрасному місті раніше, то вам насамперед треба побачити Ейфелеву Вежу, Лувр, Собор Паризької Богоматері, Тріумфальну арку, Єлисейські Поля, Монмартр, Діснейленд та Марсове поле. Щодо інших пам'яток архітектури, зверніть увагу на музей Д'Орсе. Там ви побачите шедеври Мане, Дега, Ренуара, Гогена, Ван Гога та інших великих художників.

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Нотр-Дам-де-Парі – вельми монументальна пам'ятка, яку обов'язково варто подивитися в Парижі. Собор став особливо популярним після виходу однойменного мюзиклу.



Собор Нотр-Дам-де-Парі

Цікаве місце відпочинку приїжджих – Сад Тьюльрі. Він знаходиться по дорозі з Лувру до Єлисейських полів і Тріумфальної арки.

Амстердам



Амстердам

Амстердам – найбільш популярне туристичне місто у Нідерландах. Архітектура голландських будиночків та каналів заворожує з першого погляду. У столиці Нідерландів неабияк багато цікавих музеїв, парків, виставок та театрів.

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Якщо ви любите мистецтво, то музей Ван Гога – саме для вас. У музеї представлені роботи художника та знаменитих сучасників. Музей марихуани – незвичайний об'єкт, але неабияк заманює багатьох туристів. Охочі можуть побачити, як вирощують марихуану в тепличних умовах.



Амстердам

Вулиця Червоних ліхтарів – відома майже кожному. Вдень та увечері туристи можуть відвідати різні паби та кафе. А у вікнах-вітринах, які підсвічуються червоним світлом, можете зустріти дівчат легкої поведінки.



Вулиця Червоних ліхтарів

Гарних вам подорожей та незабутніх вражень!