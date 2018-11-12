Куди Світоліна витрачає гроші за свої перемоги: коментар чемпіонки

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Еліна Світоліна розповіла, куди та як витрачає свої призові гроші
Еліна Світоліна розповіла, куди та як витрачає свої призові гроші / Getty Images

Українська тенісистка Еліна Світоліна зізналася, що полюбляє ходити магазинами, однак робить це обережно, бо їй потрібен час, щоб налаштуватися щось. Також вона прокоментувала свій відпочинок на Мальдівах.

Про це спортсменка розповіла у програмі "Світське життя".

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За словами Світоліної, вона любить ходити магазинами, щоправда має певні складнощі.

"Мені потрібен час, аби наважитись на щось. Хоча я думаю, це і добре, тому що я б все скупила. Для мене було важливо придбати якесь коштовне намисто, яке я зможу завжди носити, яке нагадуватиме мені про Сингапур, про той титул, який був таким важливим для мене. Я його ще не купила, але вже дещо пригледіла", – зауважила тенісистка.

Також вона прокоментувала відпочинок на Мальдівах, куди поїхала з молодим хлопцем після перемоги на турнірі у Сингапурі, однак ім’я свого нового обранця не назвала.

"Це невеличкий секрет. Це був хлопець. Побачимо, як складеться. Поки що дуже рано говорити. Відпочинок був чудовим, але усього чотири дні, тому що потрібно було їхати до Києва, зустрічатися з уболівальниками та побути трішки вдома", – резюмувала Світоліна.

Світоліна оприлюднила деякі деталі свого особистого життя: дивіться відео  

Нагадаємо, нещодавно Еліна Світоліна стала заслуженим майстром спорту України. Крім того, українська чемпіонка здобула титул найкращої тенісистки жовтня за версією WTA.

Теги: LifeStyle Новини України Гроші Спорт Війна на Донбасі Еліна Світоліна
Джерело: Lifestyle
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