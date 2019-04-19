Культовий актор Ален Делон отримає почесну Золоту пальмову гілку у Каннах

Французький кіноактор Ален Делон в рамках Каннського кінофестивалю у Франції отримає спеціальну нагороду. 83-річній зірці вручать "Золоту пальмову гілку" за внесок у розвиток кінематографу.

Про нагороду повідомили на Instagram-сторінці Каннського кінофестивалю, зазначивши, що Ален Делон довго сумнівався, чи заслуговує він цієї нагороди.

Читайте також: Оголошено номінантів Каннського фестивалю 2019: перелік

Ми щасливі, що Ален Делон погодився прийняти подяку від фестивалю. Він дуже багато сумнівався та довго відмовлявся прийняти цю нагороду, бо вважав, що має приїздити до Канн тільки для вшанування режисерів, з якими працював,

– зазначив гендиректор фестивалю Тьєррі Фремо.

Як відомо, Ален Делон співпрацював у своїй творчій кар'єрі з найвидатнішими режисерами XX століття та зіграв у понад 80 фільмах. Найвидатніші з них – це "Рокко та його брати" (1960), "Чорний тюльпан" (1964), "Зорро" (1975) та інші. Варто додати, що почесні нагороди Каннського фестивалю свого часу отримували Вуді Аллен, Клінт Іствуд, Жан-Поль Бельмондо, Аньєс Варда та інші. Що цікаво, саме Аньєс Варда, яка померла цього року, постала на головному постері Каннського фестивалю у своїй молодості – його представили 15 квітня.



Офіційний постер Каннського фестивалю-2019 / Instagram / @festivaldecannes