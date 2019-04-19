Культовий актор Ален Делон отримає почесну Золоту пальмову гілку у Каннах

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Ален Делон отримає почесну Золоту пальмову гілку у Каннах
Ален Делон отримає почесну Золоту пальмову гілку у Каннах / Instagram / @festivaldecannes

Французький кіноактор Ален Делон в рамках Каннського кінофестивалю у Франції отримає спеціальну нагороду. 83-річній зірці вручать "Золоту пальмову гілку" за внесок у розвиток кінематографу.

Про нагороду повідомили на Instagram-сторінці Каннського кінофестивалю, зазначивши, що Ален Делон довго сумнівався, чи заслуговує він цієї нагороди.

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Ми щасливі, що Ален Делон погодився прийняти подяку від фестивалю. Він дуже багато сумнівався та довго відмовлявся прийняти цю нагороду, бо вважав, що має приїздити до Канн тільки для вшанування режисерів, з якими працював,
– зазначив гендиректор фестивалю Тьєррі Фремо.

 

Як відомо, Ален Делон співпрацював у своїй творчій кар'єрі з найвидатнішими режисерами XX століття та зіграв у понад 80 фільмах. Найвидатніші з них – це "Рокко та його брати" (1960), "Чорний тюльпан" (1964), "Зорро" (1975) та інші. Варто додати, що почесні нагороди Каннського фестивалю свого часу отримували Вуді Аллен, Клінт Іствуд, Жан-Поль Бельмондо, Аньєс Варда та інші. Що цікаво, саме Аньєс Варда, яка померла цього року, постала на головному постері Каннського фестивалю у своїй молодості – його представили 15 квітня.

Каннський фестиваль 2019
Офіційний постер Каннського фестивалю-2019 / Instagram / @festivaldecannes

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Каннський кінофестиваль Голлівуд Нагороди
Джерело: LifeStyle 24
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