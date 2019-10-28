Культовий кардиган Курта Кобейна продали за 300 тисяч доларів

На нью-йоркському аукціоні Hard Rock Cafe 25 жовтня відбувся продаж деяких речей відомої рок-зірки гурту Nirvana. Зокрема, поціновувачі творчості музиканта мали можливість придбати його гітару та кардиган, якому налічується не один десяток років.

Як повідомляє Dazed, цей оливковий поношений кардиган із пропаленими дірками від сигарет не лише був проданий за 334 тисячі доларів, а й виграв усі можливі номінації "найдорожчого светру". Гітару виконавця (Fender Mustang), зроблену на замовлення в 1993 році для світового турне Nirvana "Utero", продали лише за 6 тисяч доларів.

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Саме у цьому кардигані бренду Manhattan Курт Кобейн з'явився на записі MTV Unplugged в листопаді 1993 року. Також у светрі є записки від Кортні Лав, що підтверджують його справжність. У виданні додають, що з моменту, коли цей кардиган Курт Кобейн одягав останній раз, його так і не прали.



Курт Кобейн з'явився на записі MTV Unplugged в листопаді 1993 року / Архівне фото

Цікавий факт: за словами модного експерта Кімберлі Крісман-Кемпбелла, у кардигана доволі цікава історія. Його виготовили між 1960 і 1965 роками, незадовго до народження Кобейна в 1967 році. Тобто кардигану вже близько 59 років. А сам співак, ймовірно, придбав його в Сіетлі на початку дев'яностих.

Виступ Кобейна у культовому кардигані: відео

Ім'я нового власника светру невідоме. Але до цього річ Курта Кобейна була у бізнесмена Гаррета Клетджіяна. За його словами, він відчував надто великий тиск від володіння пам'яткою рок-н-ролу.

Це дивна, потужна річ, коли ти робиш щось подібне, коли ти одягаєш чужий одяг. Це, як коли кажуть, що ти повинен ходити в чужому взутті. Коли я надягав це, мені здавалося: "Ага, ні. Боже, я не хочу цього носити",

– розповів чоловік.