Культовий режисер Голлівуду Квентін Тарантіно назвав три улюблених фільми 2019 року

Квентін Тарантіно є одним із найпопулярніших голлівудських кінорежисерів. Його роботи завжди відзначають найвищими оцінками, а на наступні проєкти чекають з нетерпінням. Тому його думка щодо найкращий фільмів року однозначно важлива предсттвникам та поціновувачам кіноіндустрії.

Традиційно наприкінці року популярні іноземні видання, а також знамениті письменники, режисери та актори висловлюють свою думку щодо презентованих прем'єр. Так, поговорити про свою галузь вирішив і Квентін Тарантіно.

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Працівник сайту Awards Ace Ерік Уебер поспілкувався з культовим режисером, який розсекретив йому трійку улюблених фільмів за 2019 рік. Оскільки Тарантіно справжній поціновувач хоррорів, то дві з трьох картин були з жанру "жахи". Так, до його списку потрапила екранізація Кінга "Доктор Сон", стрічка "Хижаки" Олександра Ажа та нашумілий фільм "Ірландець" Мартіна Скорсезе.

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