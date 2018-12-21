Культурний шок: у відвідувача галереї стався інфаркт під час перегляду картини XV століття

У знаменитій галереї у Флоренції сталась надзвичайна ситуація. Італійського відвідувача схопило серце під час споглядання на картину "Народження Венери". Діагноз такого явища має назву синдром Стендаля.

Про неперевершеність та шедевральність картин Сандро Боттічеллі не варто й говорити. Він був одним із найкращих живописців XV століття, однак його картини до сьогодні користуються неабиякою популярністю у поціновувачів мистецтва.

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Відтак один із італійських відвідувачів галереї Уффіці, що розташована у Флоренції, не зміг спокійно пережити той момент, коли глянув на картину художника. Як повідомляє The Daily Mail, у 70-річного італійця стався сердечний напад під час перегляду знаменитого шедевру "Народження Венери". Любителю мистецтва одразу надали першу медичну допомогу. Наразі він перебуває у лікарні на відновленні. Явище, що трапилося із літнім чоловіком називають синдромом Стендаля. До слова, таких випадків у галереї Флоренції трапилось більше, ніж сто.



Картина "Народження Венери" Сандро Боттічеллі / Instagram / @didart_biazzi

Що таке синдром Стендаля? Синдром Стендаля – це психопатологічний розлад, який проявляється під час перегляду на витвори мистецтва. Також подібне явище може трапитись від приємних вражень від надмірної краси, під час перебування у чудовому місці з гарним пейзажем чи, навіть, від неймовірно красивої жінки. Ознаки, що свідчать про синдром Стендаля – прискорене серцебиття, запаморочення, втрата свідомості чи галюцинації. Цей діагноз не є медично затвердженим, однак його часто використовують у термінології.