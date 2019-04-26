Куля для коханої, або повернення нульових: як пройшов концерт Bullet for my Valentine у Києві

Британський гурт Bullet for my Valentine вперше дав концерт у Києві в клубі Stereo Plaza. Хоча до України це вже не перший візит команди. Влітку британці грали на фестивалі ZaхidFest. Напевно, музикантам так сподобалась українська публіка, що вирішили повернутися. Та ще й прихопили із собою італійський гурт Egosystema, який зіграв на розігріві у Bullet for my Valentine.

Музиканти відіграли у турі 17 концертів по Європі та у Росії. Київ став заключним. Тож вокаліст Меттью Так зі сцени зізнався, що напружений графік дещо виснажив музикантів.

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"Сьогодні ввечері ми граємо останнє шоу у турі, але згодом ми будемо продовжувати гастролі. Я ах**ть як виснажений. Дякую за теплий прийом, Україно", – вигукував Меттью перед виконанням хіта 4 Words.



Bullet for my Valentine у Києві // Фото – Олександра Баніна

Музиканти все ж до київської публіки запізнилися на добрі 10 років. Таке відчуття, що шанувальники давно виросли з віку шаленого відриву і прийшли поностальгувати. Бо традиційних слемів, які зазвичай влаштовують під металкор на концертах – цього разуна майданчику не було. Музиканти зіграли пісні із останнього альбому Gravity 2016 року та відомі хіти – 4 Words, Your Betrayal, Over It.



Bullet for my Valentine у Києві // Фото – Олександра Баніна

Після яскравого годинного шоу Bullet for my Valentine покинули сцену. Та дуже швидко повернулись. Найгарячіше публіка відреагувала на найвідоміший і чи не найкращий хіт британців Tears Don't Fall. Його металкорщики лишили на біс. І цей трек співали у весь голос усім залом.



Bullet for my Valentine у Києві // Фото – Олександра Баніна

Гурт Bullet for my Valentine за понад 20 років на сцені випустив 6 студійних альбомів, продали тисячі копій по світу та зібрали мільйонну армію фанатів.



Bullet for my Valentine у Києві // Фото – Олександра Баніна

Дебютний альбом The Poison отримав статус золотого від Американської асоціації звукозаписних компаній. Другий альбом – Skream Aim Fire – одразу ж після виходу потрапив на 4 місце в чарт Billboard.

Bullet For My Valentine грає музику у жанрах металкор, хеві-метал, треш-метал. Музиканти постійно експерементують із звучанням.