Куля для коханої, або повернення нульових: як пройшов концерт Bullet for my Valentine у Києві

Bullet for my Valentine – концерт у Києві / Олександра Баніна

Британський гурт Bullet for my Valentine вперше дав концерт у Києві в клубі Stereo Plaza. Хоча до України це вже не перший візит команди. Влітку британці грали на фестивалі ZaхidFest. Напевно, музикантам так сподобалась українська публіка, що вирішили повернутися. Та ще й прихопили із собою італійський гурт Egosystema, який зіграв на розігріві у Bullet for my Valentine.