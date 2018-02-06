Куряче яйце "переплюнуло" Кайлі Дженнер: чому зірка втратила рекорд в Instagram

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Кайлі Дженнер проти курячого яйця: як зірка втратила рекорд в Instagram
Кайлі Дженнер проти курячого яйця: як зірка втратила рекорд в Instagram / in.mashable.com

Кайлі Дженнер давно утвердила статус однієї з найпопулярніших блогерок світу. Кожен її допис має чималий успіх та за лічені години збирає мільйони вподобань. Однак все може змінитись, адже користувачі мережі об'єднались та створили проект, який побив рекорд Кайлі Дженнер.

Популярність представниці родини Кардашян давно не дає спокою людям. Користувачі мережі безрезультатно намагаються побити рекорд Кайлі Дженнер, встановлений у 2018 році. Тоді зірка опублікувала перше фото новонародженої доньки Стормі, яке стрімко зібрало понад 18 мільйонів вподобань.

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Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

Чому фото курячого яйця отримало популярність?

Що тільки не вигадували блогери, аби анулювати рекорд Кайлі Дженнер. Дівчата оголювались перед камерою, дивували незвичними витівками та робили ефектні селфі. Однак це не приносило результату, поки в мережі не запустили оригінальний флешмоб. На сторінці @world_record_egg з'явився знімок простого курячого яйця, яке сфотографували на білому фоні. У дописі невідомий блогер закликав людей об'єднатись, щоб встановити новий рекорд в Instagram. 

Давайте разом встановимо світовий рекорд і зробимо цей пост найпопулярнішим в Instagram!
– йшлося у дописі. 

Ідея протистояння популярності блогерки Кайлі Дженнер настільки сподобалась, що з часу публікації фото курячого яйця стало найпопулярнішим у мережі. Знімок, опублікований 4 січня, отримав 27 мільйонів вподобань, встановивши новий рекорд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений EGG GANG (@world_record_egg)

"Ми побили поточний світовий рекорд, встановлений Кайлі Дженнер (її публікація зібрала 18 мільйонів лайків!). Ми зробили це разом!" – додали автори проекту. 

Як Кайлі Дженнер відреагувала на новий рекорд

Instagram-діва Кайлі Дженнер не пропустила такої інформації. У своєму блозі зірка опублікувала реакцію на популярність @world_record_egg. Перед камерою модель з родини Кардашян показала куряче яйце, перевірила температуру асфальту та розбила продукт на дорозі. Ймовірно, у Лос-Анджелесі дуже спекотно, оскільки яйце почало присмажуватись, мов на сковорідці. 

Ось що робить Кайлі, коли бачить, що обліковий запис, присвячений курячому яйцю, побив її світовий рекорд,
– йдеться у дописі до відео. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

Нещадна "розправа" сподобалась прихильникам Кайлі Дженнер. Такий жарт оцінили понад 16 мільйонів людей. Це наштовхує на думку, що підписники блогу Кайлі теж об'єднались. 

Теги: LifeStyle Кайлі Дженнер Рекорди
Джерело: 24 Канал
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