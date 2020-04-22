Квантовий садист: Притула гнівно висловився про режисера скандального фільму "ДАУ"

Сергій Притула закликав звільнити Іллю Хржановського з посади художнього керівника меморіального центру Бабин Яр. Шоумен наголосив, що людина, яка екранізувала знущання над немовлятами та жінками, не має жодного права вирішувати, якою буде пам'ять українців про історію злочинів на нашій землі.

Жорстокі насильницькі сцени фільму "ДАУ", який у середині квітня з'явився у мережі, викликали справжнє обурення у суспільстві. Не меншого резонансу набула постать російського режисера стрічки Іллі Хржановського, який нині є художнім керівником меморіального центру Бабин Яр. Український телеведучий Сергій Притула у фейсбуці публічно виступив за звільнення скандального митця та наголосив, якою "творчістю" він відзначився.

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Шоумен зауважив, що Хржановський прославився роботою лише над однією картиною "ДАУ". Цей фільм створили у Харкові. Він містить справжні сцени сексуального насильства, бійок та знущань. Актори не грали біль, а відчули його на собі: жінку гвалтували у реальному житті, а немовлят з українських сиротинців піддавали психологічному насильству.

Сергій Притула переконує, що людина, яка змушувала до жорстокості на знімальному майданчику, не може керувати проєктом, який мав би відобразити небайдужість українців до національної трагедії – нацистських розстрілів у Бабиному Яру. Скандальний режисер Хржановський відверто заявляє, що хоче виділити історію Бабиного Яру з історії Голокосту. Ведучий бачить у цих заявах проросійські цілі.

Для мене очевидно, що "нова концпеція Хржановського" переслідуює цілком російські цілі – перетворити українську трагедію на український злочин. Зробити з постраждалих убивць. Бабин Яр – це величезна рана, не пережита до кінця трагедія, яку схиблений псих намагається використати, щоб тепер зробити боляче цілій країні,

– написав Сергій Притула.

Він закликав керівників та членів наглядової ради Меморіального центру Голокосту звільнити з посади Хржановського: "Це вже не про мистецтво. Це про гідність. І це про біль мільйонів людей. Поряд з яким такі нелюди не можуть навіть стояти. Не те що чимось керувати".

Натомість представники благодійного фонду "Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" закликають не піддаватися суспільному резонансу, викликаному навколо фільмів режисера Іллі Хржановського.

"Меморіальний центр "Бабин Яр" і проект "Дау" – це абсолютно різні проекти. Наголошуємо, що всі звинувачення, які лунають зараз на адресу Іллі Хржановського, зроблені на підставі емоцій та суб’єктивних думок, побудованих на здогадках і припущеннях. Ми вважаємо, що остаточні рішення варто приймати після об’єктивних висновків правоохоронних органів", – йдеться в офіційній заяві у фейсбуці.

На думку представників благодійного фонду саме Ілля Хржановський міг би запропонувати нове, унікальне бачення художньої складової проєкту. Вони акцентують на тому, що фільми режисера були зняті впродовж 2008 – 2011 років та схвалені кінокритиками на міжнародному фестивалі Берлінале.

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