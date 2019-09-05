К'яра Ферраньї оголилася на Венеційському кінофестивалі і засвітила інтимний пірсинг: фото 18+

Популярна італійська блогерка К'яра Ферраньї стала учасницею Венеційського кінофестивалю, на якому презентовано перший документальний фільм про "закулісне" життя Chiara Ferragni – Unposted. Для виходу на червону доріжку інфлюенсерка одягнула розкішну сукню від Dior.

Режисером Chiara Ferragni – Unposted стала Еліза Аморузо. Цікаво, що у фільмі також є уривки інтерв'ю з Донателлой Версаче, Діаною фон Фюрстенберг і Марією Грацією К'юрі, яка стала авторкою весільної сукні Ферраньї.

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Для прем'єри документальної стрічки К'яра підготувала розкішний образ. На червоній доріжці зірка з'явилася у темно-синьому вечірньому платті від Dior з дуже глибоким вирізом. Ферраньї, яка визнана найбільш фінансово успішним блогером-інфлюенсером, вийшла на публіку у компанії свого чоловіка, репера Fedez.

Через те, що Ферраньї не одягнула спідньої білизни під вбрання, у блогерки стався несподіваний курйоз: сукня неповністю прикрила груди знаменитості. Так, папараці сфотографували К'яру, яка засвітила не лише оголені соски, а й інтимний пірсинг на них.



​К'яра Ферраньї / Getty Images



​К'яра Ферраньї і Fedez / Getty Images



К'яра Ферраньї / Getty Images

Що відомо про Венеційський кінофестиваль?Вперше подію провели у 1932 році за ініціативи Бієнале Антоніо Маірані. Чоловік, переглянувши футбольний матч, вирішив зробити щось подібне в світі кіно – показати людям десятки фільмів та познайомити їх з новинками. Відтоді Італія щовересня стає меккою для представників кіноіндустрії.