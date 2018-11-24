К'яра Ферраньї показала, як проводить час із сином: зворшуливі фото

Зіркова 31-річна італійська блогерка та популярна модель К'яра Ферраньї активно публікує знімки на своїй Instagram-сторінці з рекламних кампаній чи під час робочого процесу. Однак на вихідних вона проводить час з чоловіком та сином.

Всесвітньо відома італійська блогерка К'яра Ферраньї дуже активна в соцмережі Instagram. Вона співпрацює із популярними брендами та багато подорожує, проте вона знаходить час, щоб провести його з сім'єю.

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Так, днями К'яра зачарувала шанувльників черговим знімком із сином Лео.

Вихідний – це день, щоб провести час із моєю дитиною,

– прокоментувала своє фото К'яра Ферраньї.

На фото струнка та стильна мама стоїть на виході з квартири біля дитячого візка, одягнена в чорний total look. До спідниці та пальта блогерка обрала колготи в горох та замшеві чоботи на підборах. Завершила образ сумкою від Chanel.

Хто така К'​яра Ферраньї? Відома італійська модель, бізнес-вумен, а також одна з найвідоміших світових блогерів. Популярність дівчина отримала завдяки особистому контенту The Blonde Salad.