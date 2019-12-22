К'яра Ферраньї замилувала мережу підбіркою кумедних роликів з 1-річним сином

Італійська блогерка К'яра Ферраньї у березні 2018 року вперше стала мамою, народивши сина Леоне від свого чоловіка Федеріко Лючія (репер Fedez). Ще з народження знамениті батьки почали розповідати про життя малюка і з часом маленький Лео сам став зіркою соціальних мереж.

Син К'яри Ферраньї і Федеріко Лючії вже помітно підріс та говорить свої перші слова. У роликах, які батьки публікують на своїй сторінках у соціальних мережах, показано кумедні моменти з життя маленького італійця.

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К'яра і Fedez часто подорожують світом разом з Леоне, а також ведуть звичайне сімейне життя, переглядаючи разом мультфільми та бавлячись з сином.

Пропонуємо переглянути зворушливу і кумедну підбірку коротких відео з Лео.