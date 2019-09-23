Латекс і квіти та вишуканий оксамит: Кендалл Дженнер і Кім Кардашян вразили виходом на Еммі-2019

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Кім Кардашян і Кендалл Дженнер
Кім Кардашян і Кендалл Дженнер / Instagram / @kamenskux

Зірки реаліті-шоу "Сімейство Кардашян", бізнесвумен Кім Кардашян, і одна з найзатребуваніших моделей сучасності Кендалл Дженнер, знову постали в центрі уваги. Цього разу вони приголомшили ефектним виходом на церемонії нагородження Еммі-2019.

38-річна Кім Кардашян добре відома своїми звабливими виходами та ефектними "луками", які вибирає для світських події. Проте для такої відповідальної місії, а саме проведення церемонії Еммі-2019, Insta-діва обрала більш стриманий вечірній і навіть дещо вишуканий образ.

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На червоній доріжці, а згодом на головній сцені Microsoft Theater, Кім Кардашян з'явилася у чорній сукні довжини максі та зі шлейфом від Vivienne Westwood. Проте образ відомої спокусниці не залишився без пікантної деталі – глибокого декольте. Плаття у мінімалістичному стилі Кім розбавила масивними аксесуарами, прикрасивши шию сріблястими ланцюгами з підвіскою хрестика.

Кім Кардашян і Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер і Кім Кардашян / Instagram / @lifeandstyleweekly

Натомість її сестра, 23-річна Кендалл Дженнер, вразила досить звабливим та не менш ефектним образом. Модель Victoria's Secret дебютувала на престижному заході у вечірній сукні від британського дизайнера Richard Quinn. Її образ відрізнився поєднанням різних тканин. Верх вбрання був створений з обтислого латексу під шию з структурним ліфом та спідницю з принтом рожевих троянд.

Кендалл Дженнер
Кім Кардашян і Кендалл Дженнер на Еммі-2019 / Instagram / @lifeandstyleweekly

Обидві сестри закцентували увагу на своїх таліях, незважаючи на різний типу фігури.

 

 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Кім Кардашян Кендалл Дженнер
Джерело: LifeStyle 24
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