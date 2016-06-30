Лайфхаки Бейонсе: особистий візажист зірки розповів, як правильно наносити рум’яна

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Бейонсе
Бейонсе / www.instagram.com/beyonce

Візажист американської співачки Бейонсе Сер Джон поділився секретами краси популярної виконавиці. Він розповів, що допомагає підготувати шкіру її обличчя до макіяжу та як він наносить рум’яна.

Відповідальний за зовнішній вигляд Бейонсе під час концертів, фотосесій чи зйомок кліпів розповів, завдяки чому її макіяж максимально стійкий.

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Сер Джон стверджує, що основною умовою хорошого макіяжу є добре зволожена шкіра. Візажист наносить крем на шкіру обличчя перед тональною основою та після.

 

Акцент на щоках не слід робити занадто темними рум’янами. Їх відтінок повинен відрізнятись на тон, щоб при розтушуванні не було видно чіткого переходу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений S I R J O H N (@sirjohnofficial)

 

Для натурального вигляду обличчя Сер Джон рекомендує обирати рум’яна кремових відтінків, а закріплювати макіяж порошковими ідентичного кольору.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений S I R J O H N (@sirjohnofficial)

 

Також не варто забувати про хайлайтер над верхньою губою та на вилицях – такий лайфхак допоможе освіжити макіяж.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений S I R J O H N (@sirjohnofficial)

 

 

Теги: LifeStyle Краса Бейонсе Макіяж
Джерело: Lifestyle
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