Леді Гага одягнула знамените кольє Tiffany & Co на церемонію Оскар-2019: історія відомого каменю

Улюблена співачка, яка зіграла у фільмі "Народження зірки", Леді Гага з'явилася на церемонії нагородження Оскар-2019 в найзнаменитішому намисті від марки Tiffany & Co. До того, як виконавиця одягнула його на свою шию, кольє носила лише легендарна Одрі Хепберн.

На червоній доріжці премії Оскар-2019, яка відбулася в неділю, 24 лютого, популярна співачка і акторка з'явилася в розкішній чорній сукні від Alexander McQueen. Однак найбільшу увагу в образі Леді Гаги привернуло ніяк не вбрання, а прикраси, які вона обрала для світського заходу.

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На шиї зірки виблискувало намисто зі 128-каратним діамантом. Кольє із жовтим дорогоцінним каменем відноситься до колекції ювелірних виробів компанії Tiffany & Co, які носила легендарна Одрі Хепберн. В мережі шанувальники творчості двох зірок почали створювати колажі, на яких Леді Гага і Одрі Хепберн зображені з дорогоцінним намистом.



Одрі Хепберн і Леді Гага зі знаменитим намистом / Instagram / @WWD

Історія намиста від Tiffany & Co.

Чарльз Льюїс Тіффані, який був засновником бренду, зробив історичну покупку жовтого каменю в 1987 році. Діамант було знайдено на родовищі Кімберлі в Південній Африці. Представники бренду вирішили зробити золотистий діамант, розмір якого до ограновування становив 287 каратів, основним скарбом бренду Tiffany & Co.

Однак пізніше діамант потрапив у руки Г. Ф. Кунца, який вирішив розкрити красу каменю, а не зберегти його величезний розмір. Тому після ограновування він вийшов розміром 128,54 карата.

Першу оправу для діаманта зробив дизайнер Жан-Мішель Шлюмберже у 1961 році. До слова, саме це кольє одягала Одрі Хепберн для зйомок у фільмі "Сніданок у Тіффані". У 1995 році камінь Tiffany Diamond став частиною іншого творіння, яке створив дизайнер Шлюмберже. Після праці з діамантом в центрі брошки з’явився "Птах на камені".

У 2012 році ювелірна марка Tiffany & Co святкувала 175-річчя з дня заснування. Саме тоді бренд представив діамант у новому приголомшливому намисті, яке Леді Гага одягнула на церемонію нагородження Оскар-2019.

У будні дні кольє можна побачити в флагманському бутику Tiffany & Co, що розташований на П'ятій авеню у Нью-Йорку.



Леді Гага в намисті від Tiffany & Co / Instagram / @WWD