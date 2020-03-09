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Леді Гага позувала у спокусливому вбранні від української дизайнерки: пікантне фото

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Леді Гага у спокусливому вбранні від української дизайнерки / Instagram / @ladygaga

Знаменита співачка славиться не лише своїми приголомшливими вокальними здібностями, а й епатажем. Концертні образи Леді Гаги ніколи не залишаються без уваги публіки та фешн-експертів. Так, зірка показала черговий пікантний аутфіт від української дизайнерки Наташі Зінько.

На особистій сторінці в інстаграмі Леді Гага показала свій відвертий образ. Виконавиця славиться любов'ю до нестандартних модних рішень та експериментів. Цього разу смакам попікони вдалося догодити українській модельєрці Наташі Зінько, яка працює у Лондоні. 

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З кадру видно, що вбрання прикриває лише груди Леді Гаги. Воно складається з чорного бюстгальтера та прозорого мереживного корсету рожевого кольору, який дозволяє співачці похизуватися тілом. Аби акцентувати увагу на пишному бюсті, вона обрала масивний срібний ланцюжок з напівмісяцем. 

Знаменитість також доповнила сміливий look рожевим клатчем з блискітками та чорним піджаком, який контрастував з яскравим вбранням. Завершив образ насичений макіяж з широкими чорними стрілками та два грайливих хвостики, у які Леді Гага зібрала своє рожеве волосся. Крім того, вона засвітила численні татуювання на руках. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga)

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle Еротика Леді Гага LifeStyle
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