Леді Гага різко прокоментувала роман з Бредлі Купером: відео

Після гучної новини про розлучення однієї з найкрасивіших голлівудських пар Бредлі Купера та Ірини Шейк увага громадськості стала більш прикутої до співачки Леді Гаги, яка вперше прокоментувала чутки про свій роман з актором.

Чимало шанувальників подружжя припустили, що причиною для розриву стосунків 33-річної Ірини Шейк та 44-річного Бредлі Купера став вихід романтичної кінострічки "Народження зірки" (A Star Is Born). Вперше про розлад між Іриною і Бредлі заговорили після виступу актора зі своєю колегою Леді Гагою по фільму "Народження зірки", що відбувся на церемонії нагородження Оскар-2019. Під час виконання пісні Shallow всі глядачі помітили так звану "хімію".

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Натомість інсайдери переконують, що голлівудська пара хотіла оголосити про завершення стосунків за кілька місяців до прем'єри фільму. Однак до Леді Гаги надмірна увага не зникла.

У співачки 8 червня був концерт в Лас-Вегасі. Під час виконання пісні Shallow, глядачі почали питати у Леді Гаги, де є Бредлі Купер, з яким вони зіграли закохану пару у фільмі "Народження зірки". Про це повідомляє видання The Sun.

На такі питання артистка лише роздратовано та грубо відповіла шанувальникам.

"І ще одне. Будьте добрими або йдіть на х**", – сказала Гага у мікрофон на концерті.

Дивіться відео з концерту Леді Гаги: