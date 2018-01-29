Знаменита американська виконавиця Леді Гага розійшлась зі своїм нареченим – музичним агентом Крістіаном Карино після кількох років стосунків. Інформацію підтвердив офіційний представник артистки.

Про роман Леді Гаги і Крістіана Карино преса заговорила ще в лютому 2017 року, а про їхні заручини – ще влітку того ж року. У січні 2018 року Леді Гага засвітила обручку на церемонії нагородження премії Греммі та ніжним поцілунком з тодішнім бойфрендом вона підтвердила чутки про взаємини. Вже у жовтні 2018-го при журналістах співачка назвала його нареченим.

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Але 19 лютого видання People сколихнула новина від преставників епатажної Леді Гаги. Помічник співачки підтвердив інформацію, що їхнім стосункам настав кінець і вони розірвали заручини.

Стосунки іноді закінчуються. Вони розійшлися нещодавно, без будь-якої драматичної історії,

– йдеться в офіційній заяві представника Леді Гаги.

Перші чутки про розставання пари з’явились у січні цього року, коли Леді Гага з'явилась без коханого та без обручки на руці. Причини розриву стосунків не повідомляють.



Леді Гага без обручки на церемонії Греммі-2019 / Instagram / @ladygaga

Раніше Леді Гага розповідала, що саме 49-річний Крістіан Карино був її найбільшою підтримкою у важкі часи.

"Коли я вийшла за лаштунки, Крістіан стояв біля сходів, щоб переконатися, що зі мною все в порядку. Найкраще бути закоханим в людини, який зможе зловити тебе, якщо ти впадеш", – розповідала Леді Гага.

Варто додати, що екс-наречений Леді Гаги був старший від неї на 17 років. Як зараз пара працюватиме разом – невідомо, адже їх пов'язували не лише романтичні зв'язки, а й робочі. Протягом багатьох років він був її музичним агентом. Але до недавнього часу Крістіан публікував у своєму Instagram романтичні фото з Леді Гагою, називаючи її "домом", "сяйвом" та іншими зворушливими словами.



Леді Гага розійшлась з нареченим / Instagram / @christiancarino



Леді Гага розійшлась з нареченим / Instagram / @christiancarino



Леді Гага розійшлась з нареченим / Instagram / @christiancarino