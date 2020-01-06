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Леді Гага розповіла те, як була жертвою серії ґвалтувань у 19 років

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Леді Гага і Опра Вінфрі / www.gettyimages.com

Співачка Леді Гага розповіла про тяжкий психічний стан після того, як вона у 19 років зазнала серії зґвалтувань. За словами знаменитості, вона кілька років страждала посттравматичним розладом.

Про це Леді Гага зізналася в інтерв'ю Опрі Вїнфрі, пише видання Daily Mail. Співачка зазначила, що страждала від посттравматичного розладу (ПТСР) навіть під час турів, коли стала відомою.

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Мене неодноразово гвалтували, коли мені було 19... і я довго нічого не робила з цією травмою,
– сказала артистка.

Леді Гага не вказала імені насильника, але зазначила, що це був знайомий чоловік. Зазначимо, співачка припинила співпрацю з музикантом Ар Келлі (R Kelly), оскільки його підозрювали в декількох випадках статевих злочинів над жінками.

Нагадаємо, телеведуча Опра Вінфрі також пережила трагічні події: у 9 років її зґвалтували, а в 14 вона завагітніла. Незадовго після народження дитина померла.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Oprah (@oprah)

 

Додамо, у 2015 році Леді Гага презентувала чорно-білий відеокліп на пісню Til It Happens To You, яка стала саундтреком до документального фільму "The Hunting Ground". У стрічці йдеться про сексуальне насильство в американських коледжах.

"Поки це не станеться з тобою – ти не будеш знати, як це відчувається", – співає Гага у пісні.

Леді Гага – Til It Happens To You: дивіться відеокліп

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Секс-скандал Згвалтування Леді Гага Опра Вінфрі
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