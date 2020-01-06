Леді Гага розповіла те, як була жертвою серії ґвалтувань у 19 років
Співачка Леді Гага розповіла про тяжкий психічний стан після того, як вона у 19 років зазнала серії зґвалтувань. За словами знаменитості, вона кілька років страждала посттравматичним розладом.
Про це Леді Гага зізналася в інтерв'ю Опрі Вїнфрі, пише видання Daily Mail. Співачка зазначила, що страждала від посттравматичного розладу (ПТСР) навіть під час турів, коли стала відомою.
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Мене неодноразово гвалтували, коли мені було 19... і я довго нічого не робила з цією травмою,
– сказала артистка.
Леді Гага не вказала імені насильника, але зазначила, що це був знайомий чоловік. Зазначимо, співачка припинила співпрацю з музикантом Ар Келлі (R Kelly), оскільки його підозрювали в декількох випадках статевих злочинів над жінками.
Нагадаємо, телеведуча Опра Вінфрі також пережила трагічні події: у 9 років її зґвалтували, а в 14 вона завагітніла. Незадовго після народження дитина померла.
Додамо, у 2015 році Леді Гага презентувала чорно-білий відеокліп на пісню Til It Happens To You, яка стала саундтреком до документального фільму "The Hunting Ground". У стрічці йдеться про сексуальне насильство в американських коледжах.
"Поки це не станеться з тобою – ти не будеш знати, як це відчувається", – співає Гага у пісні.
Леді Гага – Til It Happens To You: дивіться відеокліп