Леді Гага вкотре розвіяла чутки про роман з Бредлі Купером

171 Читать новость на русском
Леді Гага
Леді Гага / Фото: Elle USA

Американська виконавиця Леді Гага у 2018 році стала ще й актрисою, зігравши головну роль у фільмі "Народження зірки". Відтоді їй почали приписувати роман з режисером та колегою по стрічці Бредлі Купером, а після раптового розлучення з Іриною Шейк фанати почали вважати Гагу розлучницею.

В новому інтерв’ю виданню Elle, фотографії з якого ми показували раніше, 33-річна зірка ще раз спростувала всі чутки про роман з Бредлі, про який лише нещодавно перестали обговорювати у ЗМІ.

Читайте також: Саме цього ми добивалися, – Леді Гага прокоментувала чутки про роман з Бредлі Купером

Якщо чесно, я думаю, що преса дуже дурна. Ми створили любовну історію. Я виконавець і актриса, і, звичайно, ми хотіли, щоб люди повірили в нашу любов,
– пояснила Леді Гага.

Вона також натякнула на випадок, який підіграв чутки про їхній роман – на церемонії нагородження преміями Оскар у лютому 2019 року Леді Гага і Бредлі Купер виконали на сцені головний саундтрек фільму – Shallow. Зірки сиділи поруч, романтично споглядали одне на одного, через що багато хто припустив, що між ними виникла справжня "хімія" під час прямої трансляції.

"… І ми хотіли, щоб люди відчули любов на премії Оскар. Щоб вона пройшла через об'єктив камер і через кожен телевізор, на яких на нас дивилися. І ми старанно працювали над цим, працювали днями безперервно. Ми продумали все, це було розіграно як уявлення", – переконує знаменитість.

Дивіться відео з виступу на Оскар Леді Гаги і Бредлі Купера:

Читайте також: Девід Спейд прокоментував виступ Гаги і Купера: Є якийсь шанс, що ці двоє ще не переспали?

Жінка підсумувала, що після резонансу у ЗМІ вона обговорювала з Купером ситуацію. Колеги дійшли до висновку, що такі чутки свідчать лише про те, що вони відмінно виконали поставлену роботу.

Що відомо про особисте життя Леді Гаги?Голлівудська акторка і титулована співачка Леді Гага планувала вийти заміж за музичного агента Крістіана Карино. Однак в лютому 2019 року пара раптово скасувала заручини та оголосила про завершення стосунків.

Вже після виходу в прокат кінострічки "Народження зірки" у всіх і сумнівів не виникало, що між головними акторами Бредлі Купером та Леді Гагою спалахнули почуття. Подейкували, що вони навіть живуть разом. Однак Бредлі Купер та Леді Гага активно спростовували всі чутки, запевняючи, що це просто образи з фільму. Згодом стало відомо, що актор розстався зі своєю партнеркою Іриною Шейк. Співачку масово "травили" у соціальних мережах, в той час як в неї активно розвивався роман з аудіоінженером Деном Хортоном,з яким, начебто, вона нещодавно порвала стосунки.

blog_ava
Як правильно обрати витяжку для кухні: корисні поради
сьогодні
5517
Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Леді Гага Зіркові романи Бредлі Купер
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Місячний календар стрижок на листопад 2019: цікаві поради
сьогодні 12:00 Місячний календар стрижок на листопад 2019: цікаві поради
Квітослава Туз 2181
Вихідні у грудні 2019: скільки днів будуть відпочивати українці
6 листопада 15:20 Вихідні у грудні 2019: скільки днів будуть відпочивати українці
Квітослава Туз 883
"Додому": що варто знати про головний фільм України 2019 року
6 листопада 14:00 "Додому": що варто знати про головний фільм України 2019 року
Ігор Саджениця 551
"Термінатор: Фатум": шостий фільм, який дуже хоче бути третім
5 листопада 12:24 "Термінатор: Фатум": шостий фільм, який дуже хоче бути третім
Юлія Ліпенцева 2484
День народження Кріс Дженнер: що треба знати про зіркову маму клану Кардашян
5 листопада 10:28 День народження Кріс Дженнер: що треба знати про зіркову маму клану Кардашян
Анастасія Манюхіна 1782
Новини
Більше новин
Залиште відгук