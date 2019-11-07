Леді Гага вкотре розвіяла чутки про роман з Бредлі Купером

Американська виконавиця Леді Гага у 2018 році стала ще й актрисою, зігравши головну роль у фільмі "Народження зірки". Відтоді їй почали приписувати роман з режисером та колегою по стрічці Бредлі Купером, а після раптового розлучення з Іриною Шейк фанати почали вважати Гагу розлучницею.

В новому інтерв’ю виданню Elle, фотографії з якого ми показували раніше, 33-річна зірка ще раз спростувала всі чутки про роман з Бредлі, про який лише нещодавно перестали обговорювати у ЗМІ.

Читайте також: Саме цього ми добивалися, – Леді Гага прокоментувала чутки про роман з Бредлі Купером

Якщо чесно, я думаю, що преса дуже дурна. Ми створили любовну історію. Я виконавець і актриса, і, звичайно, ми хотіли, щоб люди повірили в нашу любов,

– пояснила Леді Гага.

Вона також натякнула на випадок, який підіграв чутки про їхній роман – на церемонії нагородження преміями Оскар у лютому 2019 року Леді Гага і Бредлі Купер виконали на сцені головний саундтрек фільму – Shallow. Зірки сиділи поруч, романтично споглядали одне на одного, через що багато хто припустив, що між ними виникла справжня "хімія" під час прямої трансляції.

"… І ми хотіли, щоб люди відчули любов на премії Оскар. Щоб вона пройшла через об'єктив камер і через кожен телевізор, на яких на нас дивилися. І ми старанно працювали над цим, працювали днями безперервно. Ми продумали все, це було розіграно як уявлення", – переконує знаменитість.

Дивіться відео з виступу на Оскар Леді Гаги і Бредлі Купера:

Читайте також: Девід Спейд прокоментував виступ Гаги і Купера: Є якийсь шанс, що ці двоє ще не переспали?

Жінка підсумувала, що після резонансу у ЗМІ вона обговорювала з Купером ситуацію. Колеги дійшли до висновку, що такі чутки свідчать лише про те, що вони відмінно виконали поставлену роботу.

Що відомо про особисте життя Леді Гаги?Голлівудська акторка і титулована співачка Леді Гага планувала вийти заміж за музичного агента Крістіана Карино. Однак в лютому 2019 року пара раптово скасувала заручини та оголосила про завершення стосунків.



Вже після виходу в прокат кінострічки "Народження зірки" у всіх і сумнівів не виникало, що між головними акторами Бредлі Купером та Леді Гагою спалахнули почуття. Подейкували, що вони навіть живуть разом. Однак Бредлі Купер та Леді Гага активно спростовували всі чутки, запевняючи, що це просто образи з фільму. Згодом стало відомо, що актор розстався зі своєю партнеркою Іриною Шейк. Співачку масово "травили" у соціальних мережах, в той час як в неї активно розвивався роман з аудіоінженером Деном Хортоном,з яким, начебто, вона нещодавно порвала стосунки.