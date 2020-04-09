Леді Гага знялась у розкішному фотосеті для глянцю: яскраві фото
Американська співачка Леді Гага невтомно працює над випуском нового альбому Chromatica, реліз якого заплановий на 2020 рік. А поки тішить фанатів своїми новими знімками із фотосесії для травневого випуску видання InStyle.
У розкішній фотосесії для журналу зірка продемонструвала неймовірні вбрання різних фасонів: сукня з пишним бантом, плаття-"рибка" з жакетом, пишня сукня з плісированою тканиною та незвичні головні убори. Фотосесія відбувалась на тлі неймовірних пейзажів.
Спекотно Леді Гага повністю оголилась для провокативної зйомки: фото 18+
Автором нових світлин стала французький фотограф Натаніель Гольдберг.
Леді Гага у фотосесії для InStyle / Фото: InStyle, Натаніель Гольдберг
В новому інтерв'ю Леді Гага зізналась, що у неї були проблеми з психічним здоров'ям, але про це мало хто знав.
Я була у депресії, і якось в продуктовому магазині я побачила свою фотографію і подумала: "Ну, я виглядаю, наче все добре". Але я приховувала, і світ не знав про мої проблеми, лише деякі люди. Я ненавиджу використовувати цю фразу "світ". Це так егоцентрично припускати, що весь світ думає про мене чи знає щось про мене. Це не так,
– константувала зірка.
Окрім цього вона додала, що людина, яка багато пережила всього у житті, зрештою, хоче спокою і шлюбу. А також більше музики, фільмів та можливостей робити благочинність. Вона не знає, чи зробить це все, але вона старатиметься це робити з людьми, яких любить.
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