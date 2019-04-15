Легендарна співачка LP виступила у Києві: яскраві фото та відео

Популярна американська співачка LP з грандіозною програмою виступила у Києві. Лаура Перґоліцці презентувала новий альбом українським шанувальникам.

Співачка вже вдруге зібрала столичний "Палац Спорту".

Читайте також: Вокаліст легендарного гурту Oasis Ліам Галлахер виступить на Atlas Weekend

На концерті у Києві фанати співачки підспівували кожну пісню, запалювали ліхтарики та просто засипали її подарунками.



На концерт прийшла велика кількість людей



Концерт LP у Києві

Лаура показала на сторінці в Instagram подарунки фанатів після концерту та подякувала за незабутні емоції.

Реакції Лаури Перґоліцці на подарунки фанатів після концерту:

15 квітня LP завітає до Одеси, а завершить тур Україною 18 квітня у Львові.

Дивіться відео з масштабного концерту співачки LP у Києві:

Що відомо про Лауру Перголіцці? Перш ніж про LP заговорили як сольну співачку, Лаура Перголіцці писала хіти для Ріанни, Ріти Ори, гурту Backstreet Boys, Крістіни Агілери та інших відомих артистів. Проте згодом зірка все ж вирішила вийти з тіні своїх колег та представити творчість у власному, оригінальному виконанні. Нетиповий тембр голосу одразу ж заполонив всі радіостанції та закохав у себе мільйони меломанів.