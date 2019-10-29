Легендарне плаття Леді Гаги, яке вона залишила в готелі, продають на аукціоні за 8 тисяч доларів

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Леді Гага
Леді Гага / Instagram / @ladygaga

Псевдонім "Леді Гага" не зникає з заголовків таблоїдів з осені 2018 року. Саме тоді відбулася прем'єра фільму "Народження зірки", за яку вона була номінована на всі престижні кінопремії, а також підозрювалася в романі з Бредлі Купером. Однак, якщо стосунки зірок не підтвердилися, то гучні історії після церемонії нагородження Оскар і Золотий Глобус досі продовжуються.

За відмінне виконання головної жіночої ролі у фільмі "Народження зірки" Леді Гагу було номіновано на Оскар, а також на престижні премії Золотого глобуса. Однак з собою зірці вдалося забрати лише статуетку за "Найкращу пісню". І, як повідомляє видання TMZ, після церемонії нагородження Леді Гага відправилася в готель, де потім забула свою парадну сукню.

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Розкішне вбрання світло-бузкового кольору з довгим шлейфом, в якому співачка виблискувала на сцені Золотого глобуса, створив італійський бренд Valentino. Однак, як виявилося, воно було не дуже цінним для неї, адже майже через рік вона не звернулася до адміністрації з проханням повернути його.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga)

Саме тому співробітниця готелю Beverly Hilton Сара Корреа вирішила виставити його на аукціон Nate D. Sanders Auctions. Стартова ціна розкішної сукні, яку носила Леді Гага, становить 8 тисяч доларів. Працівниця заявила, що знайшла плаття в ніч з 6 на 7 січня 2019 року і віддала його в камеру втрачених речей у їхньому готелі, однак про нього ніхто так і не згадав, тому вона отримала його назад.

Однак на сайті видання Page Six інші працівники готелю заявили, що насправді сукню Леді Гаги від Valentino Сара Корреа поцупила. Тому наразі у США ведеться розслідування про втрачене вбрання відомої співачки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga)

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Леді Гага Valentino Золотий глобус Скандал
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