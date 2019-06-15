Легендарний Ален Делон потрапив до лікарні: відома причина

83-річний актор Ален Делон, який десятки років був секс-символом Голлівуду, потрапив до шпиталю. Знаменитого красеня доправили до однієї з клінік в передмісті Парижа.

Про це повідомляє французький канал BFM TV з посиланням на представників Алена Делона. За їхніми словами, актор був госпіталізований з підозрою на інсульт. Водночас інші джерела стверджують, що в Алена Делона почались сильні мігрені.

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Окрім цього, інсайдери розповіли, що легендарний актор вже тривалий час ретельно стежить за роботою свого серця, перевіряючи артеріальний тиск. В Алена Делона часто буває аритмія, запаморочення та мігрені. Відтак знаменитий француз вирішив обстежитись в елітній клініці, а його життю наразі нічого не загрожує.

Все добре. Наразі він проходить обстеження, – запевнив представник Алена Делона.

Попри поважний вік Ален Делон з'являється на світських заходах. Так, всередині травня він став одним із запрошених гостей 72-го Каннського кінофестивалю. Культовий актор отримав почесну "Золоту пальмову гілку" за великий вклад у розвиток кіноіндустрії.

Як відомо, Ален Делон співпрацював з найвидатнішими режисерами XX століття та зіграв у понад 80 фільмах. Найвідоміші з них – це "Рокко та його брати", "Чорний тюльпан", "Зорро", "На яскравому сонці", "Леопард", "Затемнення". Окрім акторської кар'єри, Ален Делон себе реалізував як продюсер. сценарист та режисер.