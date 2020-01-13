Легендарний фільм "Мовчання ягнят" отримає продовження через 30 років

Протягом кількох останніх років світовий кінематограф активно відтворює легендарні історії, а також знімає їхні продовження. Популярністю користуються фільми, яким щонайменше одне десятиліття, а також ті, яким два, а то й три десятки. Так, незабаром фанати фільму "Мовчання ягнят" 1991 року зможуть побачити сиквел у вигляді серіалу.

На сайті видання Deadline повідомляється, що телеканал CBS вже уклав угоду, у якій передбачається створенням серіалу за мотивами фільму "Мовчання ягнят". Відомо, що багатоепізодна стрічка стане продовженням культової історії і матиме назву "Кларісса".

До речі, франшиза про ляльку-вбивцю Чакі отримає продовження у вигляді серіалу

У джерелі зазначається, що головною дійовою особою у серіалі стане відома усім агентка ФБР Кларіс Старлінг. Для початку знімальна команда, частиною якою стали Алекс Курцман та Єнні Люмет, знімуть пілотний епізод, аби проконтролювати попит і визначитися з кількістю серій у сезоні.

Відомо також, що головна дія відбуватиметься у 1993 році, через рік після подій у фільмі "Мовчання ягнят". Події розгортатимуться навколо Кларіс Старлінг. Творці фільму запевняють, що фанати картини зможуть глибоко зануритися в її особисту історію.



Кадр з фільму "Мовчання ягнят" / IMDb