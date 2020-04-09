Легкий рецепт смачного супу Мінестроне від Юлії Панкової

5 квітня у світі відзначали Міжнародний день супу. Свято було створене, щоб ще раз популяризувати першу страву як смачну і корисну для здоров’я людини. Адже супи просто необхідні для травлення. Що ж, понеділок – це відмінний привід зварити таку страву.

Киньте виклик монотонності і спробуйте приготувати страву за ексклюзивним рецептом від ведучої "Ревізора" на Новому каналі Юлії Панкової.

До теми Дієтичний десерт з яблук від Юлії Панкової

"Я обожнюю легкі супи із сезонних овочів, – каже Юля. – Часто їх готую. Адже що може краще зігріти тіло, ніж тарілочка ароматного, гарячого супчику? Особливо після напруженого робочого дня. Ділюсь із вами рецептом італійської страви "Мінестроне".

Рецепт супу Мінестроне

Інгредієнти:



червона цибулина – 1 шт.

морква – 2 шт.

стебла селери – 2 шт.

гілочка розмарину – 1 шт.

помідор пелаті – 400 г

картопля – 200 г

савойська капуста – 225 г

консервована квасоля – 400 г

зелена стручкова квасоля – 225 г

зубчик часнику – 1 шт.

базилік – 30 г

сир пармезан – 60 г

оливкова олія – 50 мл

Сіль за смаком

Чорний мелений перець

Приготування:

1. У великій каструлі на середньому вогні розігріти оливкову олію. Кинути туди нарізані кубиком цибулю, моркву, селеру, подрібнений розмарин, сіль і перець. Готувати, помішуючи, 5-8 хвилин, поки цибуля не почне золотитися.

2. Додати подрібнені пелаті, через хвилину – нарізану кубиком картоплю, капусту, квасолю, залити водою і довести до кипіння.

3. Щойно закипить, покласти зелену квасолю і варити до готовності картоплі, близько 20 хвилин. Посолити, поперчити, додати подрібнений часник і базилік.

4. Подавати, посипавши тертим пармезаном і рваними листочками базиліку. Прикрасити кількома краплями оливкової олії.