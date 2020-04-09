Легкий рецепт смачного супу Мінестроне від Юлії Панкової
5 квітня у світі відзначали Міжнародний день супу. Свято було створене, щоб ще раз популяризувати першу страву як смачну і корисну для здоров’я людини. Адже супи просто необхідні для травлення. Що ж, понеділок – це відмінний привід зварити таку страву.
Киньте виклик монотонності і спробуйте приготувати страву за ексклюзивним рецептом від ведучої "Ревізора" на Новому каналі Юлії Панкової.
До теми Дієтичний десерт з яблук від Юлії Панкової
"Я обожнюю легкі супи із сезонних овочів, – каже Юля. – Часто їх готую. Адже що може краще зігріти тіло, ніж тарілочка ароматного, гарячого супчику? Особливо після напруженого робочого дня. Ділюсь із вами рецептом італійської страви "Мінестроне".
Рецепт супу Мінестроне
Інгредієнти:
червона цибулина – 1 шт.
морква – 2 шт.
стебла селери – 2 шт.
гілочка розмарину – 1 шт.
помідор пелаті – 400 г
картопля – 200 г
савойська капуста – 225 г
консервована квасоля – 400 г
зелена стручкова квасоля – 225 г
зубчик часнику – 1 шт.
базилік – 30 г
сир пармезан – 60 г
оливкова олія – 50 мл
Сіль за смаком
Чорний мелений перець
Приготування:
1. У великій каструлі на середньому вогні розігріти оливкову олію. Кинути туди нарізані кубиком цибулю, моркву, селеру, подрібнений розмарин, сіль і перець. Готувати, помішуючи, 5-8 хвилин, поки цибуля не почне золотитися.
2. Додати подрібнені пелаті, через хвилину – нарізану кубиком картоплю, капусту, квасолю, залити водою і довести до кипіння.
3. Щойно закипить, покласти зелену квасолю і варити до готовності картоплі, близько 20 хвилин. Посолити, поперчити, додати подрібнений часник і базилік.
4. Подавати, посипавши тертим пармезаном і рваними листочками базиліку. Прикрасити кількома краплями оливкової олії.
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