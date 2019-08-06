Легкий салат з ананасом і куркою
Поєднання ананасу і курки завжди викликає шалений вибух в наших смакових рецепторах. А з додаванням до них ще і солодкого болгарського перцю та сиру Мааздам – це смакота!
Як приготувати салат
Інгредієнти для салату:
– 1 куряче філе;
– один свіжий ананас або консервований;
– 200 грам сиру Мааздам;
– 100 грам зелених оливок без кісточки;
– 100 грам консервованої кукурудзи;
– 1/2 зеленого болгарського перцю;
– 200 грам домашнього майонезу або грецького йогурту.
Салат з ананасом і куркою
Покроковий рецепт приготування легкого салату
1. Відварюємо куряче філе у підсоленій воді до готовності.
2. Нарізаємо ананас на маленькі шматочки.
3. Сир Мааздам та болгарський перець нарізаємо кубиками.
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4. Зелені оливки без кісточки розрізаємо на половину та змішуємо всі інгредієнти.
5. Додаємо консервовану кукурудзу.
5. Готуємо домашній майонез або додаємо грецький йогурт. Ще раз ретельно перемішуємо.
Смачного!
Автор фото: Богданна Рибак