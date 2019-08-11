Lego випустить конструктор за мотивами серіалу "Друзі": веселе відео

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Новий конструктор "Друзі" від Lego коштуватиме 60 доларів
Новий конструктор "Друзі" від Lego коштуватиме 60 доларів / stack.com.au

Компанія Lego випустить новий конструктор за мотивами серіалу "Друзі". Набір складатиметься з 7 фігурок та 1 тисячі 719 деталей, серед яких диван на трьох, крісло біля журнального столика, барна стійка з кавовою машиною, чашками та їжею.

У наборі The Central Perk Coffee of Friends будуть фігурки героїв серіалу та кафе, де вони зазвичай збиралися разом, повідомляє "Громадське".

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Що цікаво, у кожного персонажа буде характерний йому предмет. Наприклад, у Роса буде синтезатор, у Рейчел піднос і чашка з кавою, у Моніки мафін, у Джої коробка з-під піци та "чоловіча сумка", у Чендлера ноутбук, у Фібі гітара, а у Гантера – мітла.

Набір можна буде придбати з 1 вересня 2019 року, а коштуватиме він 59,99 долара США (приблизно 1,5 тисячі гривень).

Конструктор за мотивами серіалу "Друзі": дивіться відео

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The one with LEGO bricks Coming soon #LEGO #friends

Допис, поширений LEGO (@lego)

 

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Кіно
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