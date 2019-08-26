Леонардо Ді Капріо пожертвує 5 мільйонів доларів на гасіння пожежі в Амазонії: подробиці

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Леонардо Ді Капріо
Леонардо Ді Капріо / Times Out

Відомий актор та борець за екологію, зірка дев'ятого фільму Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді" Леонардо Ді Капріо повідомив про благодійний внесок. 44-річний американець пообіцяв передати 5 мільйонів доларів у фонд, який веде боротьбу з пожежами, що на даний час знищують ліси Амазонки.

Про це Леонардо Ді Капріо повідомив на своїй сторінці в Instagram під знімком, на якому показано палаючі ліси Амазонії.

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Оскароносний актор заявив, що глибоко стурбований тривалими пожежами, які руйнують делікатний баланс клімату, біорізноманіття та добробут корінних народів, тобто жителів Бразилії, а, зокрема, Амазонії. Тому він разом з Лорен Пауел Джобс та Брайаном Шетом створили благодійний фонд Earth Alliancе, який допомагає організації Amazon Forest захищати навколишнє середовище.

Леонардо Ді Капріо опублікував чимало знімків, які передають жахливість пожежі, яка знищує ліси Амазонії, під яким написав, що пожертвує чималу суму на їх гасіння, а саме – 5 мільйонів доларів.

Також, користуючись цим внеском, місцеві організації мають намір відшукати "критично важливі ресурси, які могли б захистити біорізноманіття Амазонії від таких кризових ситуацій".

 

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Теги: LifeStyle Леонардо Ді Капріо
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