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Леонардо Ді Капріо з Камілою Морроне у Нью-Йорку: стильний вихід пари

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Леонардо Ді Капріо з Камілою Морроне з'явилися разом / People

Роман голлівудського актора та його 22-річної обраниці триває понад два роки. Хоч пара не з'являється разом публічно, проте вже давно не приховує своїх стосунків, підігріваючи розголос у пресі. Днями Леонардо Ді Капріо та Камілу Морроне папараці помітили під час романтичної прогулянки у Нью-Йорку.

Незважаючи на тривалі стосунки, спільні фото пари – справжня знахідка для ЗМІ. 45-річний американський актор та 22-річна фотомодель не з'являються разом на червоних доріжках та світських заходах, залишаючи папараці без ексклюзиву. Проте пару досить часто вдається підловити під час романтичного відпочинку. 

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Так, Леонардо Ді Капріо та Каміла Морроне потрапили в об'єктив фотографів у Нью-Йорку цих вихідних. Під час прогулянки закохані продемонстрували трендові образи у стилі стрітстайл. Модель обрала довгий шкіряний плащ 90-х років чорного кольору, який сучасні модниці називають незамінною річчю в гардеробі. Дівчина доповнила образ об'ємним худі пудрового кольору, темними джинсами та масивними черевиками на шнурівці. Обраниця актора здійснила вихід без макіяжу, вкотре продемонструвавши свою природну красу. 

Сам Леонардо Ді Капріо одягнув сині джинси, чорне худі та куртку, які поєднав з білими кросівками. Замилування в мережі викликав кадр, на якому Каміла Морроне поклала руку до кишені коханого, аби зігрітися у прохолодному Нью-Йорку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Зіркові романи Леонардо Ді Капріо Стиль і мода
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