Програма Leopolis Jazz Fest 2019

Leopolis Jazz Fest – щорічний джазовий фестиваль, який проходить у Львові. Цього року він триватиме з 26 по 30 червня.

На Leopolis Jazz Fest 2019 традиційно працюватиме три сцени, на яких виступатимуть джаз-бенди та виконавці з різних країн: США, Великої Британії, Турції, Угорщини та України. Окрім цього, у межах фестивалю 28 та 29 червня можна буде насолодитися вуличним джазом у рамках проекту Street music by Leopolis Jazz.

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Також з 26 по 30 червня відбудуться безкоштовні джазові кінопокази від Леоніда Гольдштейна.

Вартість одного дня на фестивалі коштує від 500 до 5000 гривень.

Програма фестивалю Leopolis Jazz Fest

Сцена імені Едді Рознера

Середа, 26 червня

19: 00 Adrien Brandeis Quintet

21:00 Snarky Puppy

Четвер, 27 червня

19:00 Etienne Mbappe & the Prophets

21:00 DIANA KRALL Featuring Robert Hurst, Joe Lovano, Marc Ribot and Karriem Riggins

П'ятниця, 28 червня

19:00 The Kenny Barron Quintet

21:00 Bobby McFerrin: Gimme5 (circlesongs)

Субота, 29 червня

19:00 Jon Cleary & The Absolute Monster Gentlemen

21:00 CHICK COREA & The Spanish Heart Band

Неділя, 30 червня

19:00 Peter Cincotti

21:00 Lisa Stansfield



Сцена імені Едді Рознера / Leopolis Jazz Fest 2019

Сцена на Площі Ринок

Середа, 26 червня

15:00 Florian Favre Trio

17:00 Renaud Garcia-Fons: Revoir Paris Trio

Четвер, 27 червня

15:00 Month of Sundays

17:00 Be 4 Quartet

П'ятниця, 28 червня

15:00 Amit Friedman Quartet

19:00 ТNMK-Jazzy DeLuxe

Субота, 29 червня

15:00 Claudia Campagnol

19:00 Klein

Неділя, 30 червня

15:00 Ayşe Tütüncü Quartet

19:00 Djabe



Сцена на Площі Ринок / Leopolis Jazz Fest 2019

Сцена у дворі Палацу Потоцьких

П'ятниця, 28 червня

12:00 Pokaz Trio

14:00 Nils Wogram Nostalgia Trio

Субота, 29 червня

12:00 DZ'OB

14:00 LosSamos

Неділя, 30 червня

12:00 Hub Roots

14:00 Dao Park



Сцена у дворі Палацу Потоцьких / Leopolis Jazz Fest 2019