Програма Leopolis Jazz Fest 2019
Leopolis Jazz Fest – щорічний джазовий фестиваль, який проходить у Львові. Цього року він триватиме з 26 по 30 червня.
На Leopolis Jazz Fest 2019 традиційно працюватиме три сцени, на яких виступатимуть джаз-бенди та виконавці з різних країн: США, Великої Британії, Турції, Угорщини та України. Окрім цього, у межах фестивалю 28 та 29 червня можна буде насолодитися вуличним джазом у рамках проекту Street music by Leopolis Jazz.
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Також з 26 по 30 червня відбудуться безкоштовні джазові кінопокази від Леоніда Гольдштейна.
Вартість одного дня на фестивалі коштує від 500 до 5000 гривень.
Програма фестивалю Leopolis Jazz Fest
Сцена імені Едді Рознера
Середа, 26 червня
19: 00 Adrien Brandeis Quintet
21:00 Snarky Puppy
Четвер, 27 червня
19:00 Etienne Mbappe & the Prophets
21:00 DIANA KRALL Featuring Robert Hurst, Joe Lovano, Marc Ribot and Karriem Riggins
П'ятниця, 28 червня
19:00 The Kenny Barron Quintet
21:00 Bobby McFerrin: Gimme5 (circlesongs)
Субота, 29 червня
19:00 Jon Cleary & The Absolute Monster Gentlemen
21:00 CHICK COREA & The Spanish Heart Band
Неділя, 30 червня
19:00 Peter Cincotti
21:00 Lisa Stansfield
Сцена імені Едді Рознера / Leopolis Jazz Fest 2019
Сцена на Площі Ринок
Середа, 26 червня
15:00 Florian Favre Trio
17:00 Renaud Garcia-Fons: Revoir Paris Trio
Четвер, 27 червня
15:00 Month of Sundays
17:00 Be 4 Quartet
П'ятниця, 28 червня
15:00 Amit Friedman Quartet
19:00 ТNMK-Jazzy DeLuxe
Субота, 29 червня
15:00 Claudia Campagnol
19:00 Klein
Неділя, 30 червня
15:00 Ayşe Tütüncü Quartet
19:00 Djabe
Сцена на Площі Ринок / Leopolis Jazz Fest 2019
Сцена у дворі Палацу Потоцьких
П'ятниця, 28 червня
12:00 Pokaz Trio
14:00 Nils Wogram Nostalgia Trio
Субота, 29 червня
12:00 DZ'OB
14:00 LosSamos
Неділя, 30 червня
12:00 Hub Roots
14:00 Dao Park