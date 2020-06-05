Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників. Вона поділилася кумедними світлинами, на яких позує разом зі своїм домашнім улюбленцем Рафаелем, який зображений в сукні.

На особистій сторінці Лесі в інстаграмі з'явилися чергові фото з її собачкою. Вони підняли настрій прихильникам та викликали активні обговорення в мережі.

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Стильний образ Лесі Нікітюк

На першій фотографії Леся позує у стильній сукні яскравого кольору. Бачимо на ній маленькі зображення песика Рафаеля, якого зірка тримає на руках. У Рафіка на шиї є пов'язка, яка гармонійно поєднується із вбранням його господарки.

Нікітюк вклала волосся рівно, а на обличчі зробила ніжний макіяж, яким підкреслила свою природну красу.



Леся Нікітюк з домашнім улюбленцем / Instagram / @lesia_nikituk

Леся Нікітюк одягнула песика в жіночу сукню

На наступному кадрі Леся та Рафаель обмінялися образами. Вона одягнула білу кофту, пов'язку на шию та зробила кумедний вираз обличчя. А от її улюбленець позує у стильній сукні.

Така світлина неабияк розсмішила армію підписників блогерки, яких у неї майже три з половиною мільйони.



Домашній улюбленець Лесі Нікітюк в сукні / Instagram / @lesia_nikituk

У дописі Леся запитала шанувальників, який знімок кращий, і їхні думки розділилися. Одні зазначають, що на першому кадрі дівчина вкотре показала свою вроду, а інших користувачів мережі привабила кумедність та оригінальність другої світлини.