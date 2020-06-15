Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк вкотре розбурхала мережу спокусливим образом. Дівчина похизувалася стрункими ногами у мінісукні.

На публікації Лесі з нетерпінням чекають майже три з половиною користувачів соціальної мережі інстаграм. І зірка з радістю ділиться різноманітними світлинами, на яких демонструє свою вроду. Днями на її особистій сторінці вкотре з'явилося звабливе фото.

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Телеведуча позувала, сидячи на стільці. Судячи з гелокації, фото було зроблене у Хмельницькому. Відомо, що це рідне місто зірки. Вона відвідала одну із місцевих кав'ярень та насолоджувалася теплим сонячним днем на терасі. Позаду Лесі бачимо красиві червоні квіти, які гармонійно поєднуються з її аутфітом та екстер'єром закладу. Також бачимо коврик зі штучної трави, що додає кадру особливої літньої атмосфери.

Блогерка постала перед камерою у спокусливій мінісукні сірого кольору з об'ємними рукавами. Поєднала таке вбрання із коричневим взуттям. Стильний look гарно підкреслив довгі стрункі ноги Лесі. Довге біляве волосся Нікітюк вклала в локони, а на обличчі зробила надзвичайно ніжний макіяж. Доповнила свій літній образ сережками та маленькою сумочкою на плече.



Леся Нікітюк похизувалася довгими стрункими ногами / Instagram / @lesia_nikituk