Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк показала прихильницям варіант стильного літнього образу, який чудово підійде для прогулянки з друзями та відпочинку на природі.

Сонячні світлини Леся оприлюднила на особистій сторінці в інстаграмі. Вона часто ділиться з підписницями варіантами стильних аутфітів та показує красиві вбрання.

Читайте також Із кроликом в руках: Леся Нікітюк замилувала мережу яскравими світлинами

На карантині блогерка надавала перевагу домашнім фотосесіям. Вона зазначала, що навіть вдома потірбно виглядати неперевершено та не забувати про догляд за собою.

Під час чергової зйомки Леся позувала за містом. Погода була теплою, сонячні проміння потрапляли прямо в камеру. Проте найбільше привертає увагу образ Нікітюк. Вона зображена у яскравому костюмі, який складається із футболки та шортів. На вбранні бачимо різнокольоровий принт тропічних литочків, ананасів та фламінго. Футболку телеведуча зав'язала і таким чином продемонструвала свій животик. Такий look також гарно підкреслив її струнку фігуру.

Леся вклала волосся рівно, а на обличчі зробила макіяж з нюдовою помадою на губах. Доповнила літній аутфіт золотим годинником. На обличчі Лесі незмінно сяяла усмішка, що випромінювала лише позитивні емоції.



Леся Нікітюк у яскравому костюмі / Instagram / @lesia_nikituk



Літній образ Лесі Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk