24 Канал Техно Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more

Леся Нікітюк позувала посеред жовтого поля: яскраві фото

- Читать новость на русском
Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк продовжує вражати прихильників яскравим контентом. Раніше вона ділилася світлинами із знаменитих курортів, а тепер поширює кадри із чарівних українських полів.

Більш, ніж 3 мільйони підписників Лесі чекають на її нові публікації. І вона з радістю ділиться з ними немовірними знімками. На карантині її стрічку на особистій сторінці в інстаграмі заполонили кадри з домашніх фотосесій, а також вона оприлюднює архівні світлини, які встигла зробити до початку пандемії коронавірусу у світі. Леся не раз зізнавалася, що сумує за подорожами, та поки що кордони закриті і вона вивчає землі своєї рідної Хмельниччини. 

Читайте також: У білому бікіні: Леся Нікітюк похизувалася стрункою фігурою

Де позує Леся Нікітюк

На фотографіях, якими поділилася Леся, вона позує серед яскравого жовтого поля. Саме так у цю пору року виглядає ріпак, який пишно цвіте. Судячи з геолокації, блогерка позує у Хмельницькому, звідки є родом. 

Образ запальної блогерки

Вона, як завжди, виглядає неперевершено. Одягнена Леся у стильну білу курточку та бежевий костюм, який складається із шортів та короткого топу. Таке вбрання гарно підкресило струнку фігуру телеведучої. 

Її розкішне біляве волосся розвіває вітер, що додає кадрам особливого шарму. Вона доповнила свій образ великими сонцезахисними окулярами чорного кольору, а також зробила макіяж в природних відтінках. 

Леся Нікітюк
Леся Нікітюк серед ріпака / Instagram / @lesia_nikituk

Леся Нікітюк
Леся Нікітюк позувала в полі / Instagram / @lesia_nikituk

Автор: Христина Кобак
Теги: Стиль і мода LifeStyle Леся Нікітюк
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Про що говорить вишиванка: орнаменти та їхні значення в інфографіці
сьогодні , 18:21 Про що говорить вишиванка: орнаменти та їхні значення в інфографіці
Соломія Ніколайчук
"Шерлок" і не тільки: найкращі британські серіали, на які не шкода витратити час
19 травня , 17:25 "Шерлок" і не тільки: найкращі британські серіали, на які не шкода витратити час
Юлія Михайлова
Фільм "Гладіатор" святкує ювілей: як за 20 років змінились актори культової кінострічки
19 травня , 14:28 Фільм "Гладіатор" святкує ювілей: як за 20 років змінились актори культової кінострічки
Юлія Михайлова