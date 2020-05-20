Леся Нікітюк позувала посеред жовтого поля: яскраві фото

Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк продовжує вражати прихильників яскравим контентом. Раніше вона ділилася світлинами із знаменитих курортів, а тепер поширює кадри із чарівних українських полів.

Більш, ніж 3 мільйони підписників Лесі чекають на її нові публікації. І вона з радістю ділиться з ними немовірними знімками. На карантині її стрічку на особистій сторінці в інстаграмі заполонили кадри з домашніх фотосесій, а також вона оприлюднює архівні світлини, які встигла зробити до початку пандемії коронавірусу у світі. Леся не раз зізнавалася, що сумує за подорожами, та поки що кордони закриті і вона вивчає землі своєї рідної Хмельниччини.

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Де позує Леся Нікітюк

На фотографіях, якими поділилася Леся, вона позує серед яскравого жовтого поля. Саме так у цю пору року виглядає ріпак, який пишно цвіте. Судячи з геолокації, блогерка позує у Хмельницькому, звідки є родом.

Образ запальної блогерки

Вона, як завжди, виглядає неперевершено. Одягнена Леся у стильну білу курточку та бежевий костюм, який складається із шортів та короткого топу. Таке вбрання гарно підкресило струнку фігуру телеведучої.

Її розкішне біляве волосся розвіває вітер, що додає кадрам особливого шарму. Вона доповнила свій образ великими сонцезахисними окулярами чорного кольору, а також зробила макіяж в природних відтінках.



Леся Нікітюк серед ріпака / Instagram / @lesia_nikituk



Леся Нікітюк позувала в полі / Instagram / @lesia_nikituk