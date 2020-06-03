Леся Нікітюк любить доводити своїй аудиторії, що вона є не лише однією з найпопулярніших телеведучих, але й однією з найбільш сексуальних та пристрасних зірок в українському шоу-бізнесі.

Телеведуча доволі часто любить публікувати у своєму інстаграмі провокативні сексуальні світлини. На одному зі своїх останніх постів в інстаграмі вона продемонструвала худі ноги та пишні груди.

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Леся є однією з найяскравіших жінок українського шоу-бізнесу. Вона знає, як привернути до себе увагу та розбурхати мережу і неодноразово вдавалася до цього. Кожен ї кадр демонструє вишуканість, ніжність та пристрасть.

Для напівоголеної світлини телеведуча зручно вмостилася на ліжку, демонструючи свої худі ноги. Волосся Нікітюк вирівняла та розпустила, а на обличчі зробила ніжний макіяж.

Знаменита блогерка із більш, ніж 3-мільйонною аудиторією підписників в інстаграмі еротично спустила з плечей топ на довгий рукав, продемонструвавши своїй аудиторії оголені груди без білизни.

Прихильники зазначили в коментарях, що їхня улюблениця має неперевершений вигляд.

"Чудово виглядаєте. Захоплююся вами", "Красуня", "Найкраща", "Дуже красива", "Прекрасна леді", - зазначили фанати Нікітюк під постом.