Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк вкотре поділилася з шанувальниками серією світлин. Цього разу зірка позує на фото разом із своїм домашнім улюбленцем.

Яскрава та запальна Леся Нікітюк з радістю поширює різноманітні фотографії на особистій сторінці в інстаграмі. Більш, ніж три мільйони користувачів мережі з нетерпінням чекають її нових дописів та активно коментують їх.

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Леся оприлюднила кадри, на яких постала разом зі своїм домашнім улюбленцем Рафаелем. Зірка тримає собачку на руках. Ймовірно, фото були зроблені на веранді будинку її батьків, що розташований на Хмельниччині. Відомо, що саме там народна улюблениця перебувала на карантині.

Поруч із телеведучою бачимо красиві квіти, які додають знімкам особливої, весняної атмосфери.



Леся Нікітюк з собачкою Рафаелем / Instagram / @lesia_nikituk

Для такої домашньої фотосесії Леся одягнула чорні лосини та білу кофту із написом чорного кольору. Її образ гарно доповнили ланцюжки на шиї, мінімалістичні сережки та сяюча каблучка. Волосся знаменитість вклала рівно, а на обличчі зробила легкий нюдовий макіяж.



Леся Нікітюк з домашнім улюбленцем / Instagram / @lesia_nikituk