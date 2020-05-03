Леся Нікітюк оголосила про поїздку: куди зібралася телеведуча

Телезірка Леся Нікітюк проводить ізоляцію в рідному Хмельницьку, проте вона мріє про завершення карантину та закордонні подорожі. Ведуча зауважила, що могла б насолоджуватися відпочинком в Парижі або ж в Монако, проте нині вона може здійснювати поїздки лише в магазин по продукти.

Леся Нікітюк змінила безперервні зйомки на розмірене життя з родиною на Хмельниччині. Нині вона влаштовує фотосесії на подвір'ї приватного будинку батьків та розважається з племінницями, яких одягає та фарбує як на червону доріжку. Проте в інстраграм-профілі зірка неодноразово зізнавалася, що мріє про закордонну відпустку, а поки запропонувала підписникам здогадатися, куди вона здійснить наступну поїздку.

До теми Леся Нікітюк розповіла, у яких країнах ще не була та опублікувала фото з Парижа

На фото Леся Нікітюк насолоджувалася сніданком разом з псом Рафаелем на свіжому повітрі. Ведуча побажала фоловерам гарного дня та запропонувала відгадати її маршрут на сьогодні. Вона оголосила три варіанта – Монако, Париж чи "в магазин по продукти". Фани були одностайними у своєму виборі та зауважили, що похід в магазин – нині єдиний спосіб розважитися.

Для ранкової зйомки Леся обрала стриманий образ. На ній рвані джинси чорного кольору та синя кофтинка у білий горошок, якій додавав родзинки оригінальний виріз на спині. Не забула вона й про прикраси, обравши одразу кілька ланцюжків. Шанувальники залишилися в захваті від домашнього look народної улюблениці та засипали її компліментами.