Леся Нікітюк поділилась неприємним спогадом про Новий рік

За лічені дні весь світ зустрічатиме Новий 2020 рік. Для більшості це свято асоціюється з гучним застіллям і вечірками до ранку. Однак телеведуча Леся Нікітюк має дещо інші спогади.

Зірка стала запрошеною гостею розважального шоу Нового каналу, під час якого і поділилась своєю історією. За словами Лесі Нікітюк, в перший день 2019-го вона стала жертвою пограбування. Злодії розбили скло в автомобілі ведучої та забрали всі подарунки, які знаменита українка підготувала для своїх родичів.

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"Минулого року в мене сталася страшна трагедія на Новий рік. Купила подарунки близьким, але не забрала їх з машини. В той день було дуже холодно, я пізно приїхала з торговельного центру, та й загалом мені було важко нести всі ті пакети додому. 31 грудня зателефонувала консьєржка й повідомила, що мені розбомбили машину та вкрали всі подарунки. Там були лижні костюми для моїх племінниць, дуже гарна білизна для тата і брата, піжами для братової дружини і куми, парфуми для мами. Все було красиво запаковано. Я реально подбала про сюрприз, бо інші роки була десь у від'їзді, а тут трішки випало вільного часу. І на тобі таке – все вкрали", – розповіла Леся Нікітюк.

Окрім цього, телеведуча зізналась, що артисти по-іншому сприймають свято Нового року. Через насичений графік зйомок єдине, про що можна мріяти – це сон. Тому замість гучної вечірки у 2019 році Леся Нікітюк вирішила просто відпочити.

Минулий Новий рік був найбезглуздіший у моєму житті. Я тоді втомилася так, що просто наїлася мандаринок і заснула зі своїм собакою. Коли ти багато працюєш і постійно намагаєшся видавати глядачам якісний продукт, то втома може перемогти. Так і сталось,

– пригадала Леся Нікітюк.

Вже у 2020 році зірка планує по-іншому зустріти свято. Леся Нікітюк зізналась, що відсвяткує Новий рік з друзями, а от Різдво телеведуча проведе з родичами.

"Одна нога уже в 2020-му... Новий рік планую відсвяткувати в компанії друзів. А Різдво, звісно, з батьками, сім'єю та похресницею", – додала вона.