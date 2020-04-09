24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Леся Нікітюк поділилася рецептом солодких яблучно-бананових оладок без цукру

- Читать новость на русском
Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк порадували прихильників простим рецептом смачних та солодких яблучно-бананових оладок без цукру.

Леся Нікітюк знає, як приготувати смачний сніданок, що стане початком продуктивного дня. На карантині також не варто забувати про користь їжі, яку ми споживаємо, тому ведуча програми "Хто проти блондинок?" на "Новому каналі" поділилася рецептом оладок без цукру, якими варто обов'язково посмакувати.

Читайте також: Рецепт приготування риби дорадо від Ірини Федишин

Блогерка вирішила поекспериментувати та додати до звичайних яблучних оладок банан. Таким чином вона зробила їх солодшими.

Для приготування яблучно-бананових оладок від Лесі Нікітюк знадобляться такі продукти:

  • яблуко (6 шт.)
  • банан (1 шт.)
  • яйце (1 шт.)
  • борошно (1 ст. л.)
  • кокосова олія для смаження
  • фрукти, варення для подачі

Процес приготування Леся прокоментувала наступним чином:

  1. Яблука очистіть, виріжте сердцевинки, натріть на великій тертці.
  2. Очистіть банан, натріть його і змішайте з тертими яблуками.
  3. Додайте до маси яйце й добре перемішайте.
  4. Поступово додавайте борошно, добре вимішуючи суміш лопаткою.
  5. Смажте оладки на кокосовій олії на невеликому вогні по три хвилини з кожного боку.
  6. Подавайте з фруктами або варенням. Або і з тим, і з тим. 

Смачного!

 

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Food and Drinks Леся Нікітюк
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 10:45 Великий піст 2020: історія та правила дотримання
Традиції 63680
сьогодні , 12:51 Чинна Роджерс померла у 25-річному віці: що відомо про американську реперку та модель
Новини шоу-бізнесу 2372
сьогодні , 15:31 Як діти переносять коронавірус: співачка Пінк детально описала симптоми у її сина
Новини шоу-бізнесу 1161
сьогодні , 11:45 Коронавірус в Росії: зафіксували понад 10000 випадків
Лікування 177731
сьогодні , 13:25 Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених
Лікування 217499
сьогодні , 13:22 Принц Чарльз і Камілла Паркер-Боулз святкують річницю весілля: історія кохання королівської пари
Новини шоу-бізнесу 2240
сьогодні , 14:53 Уряд другий день поспіль змінив правила карантину: деталі
Новини України 59874
сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 8 квітня: карантин в Україні продовжать, нові симптоми COVID-19
Новини України 31593
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 13:40 "Чому жінки вбивають": що відомо про 2 сезон популярного серіалу
Юлія Михайлова
сьогодні 13:22 Принц Чарльз і Камілла Паркер-Боулз святкують річницю весілля: історія кохання королівської пари
Марта Вересюк
8 квітня 14:16 Вихідні на Великдень 2020: скільки днів будуть відпочивати українці
Квітослава Туз
8 квітня 11:19 Місячний календар стрижок на квітень 2020: цікаві поради
Квітослава Туз
8 квітня 10:41 Вбили лідера гурту "Лесик Band": найвідоміші пісні музикантів, які знають у Львові
Уляна Журба

Новини
Більше новин