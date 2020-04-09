Леся Нікітюк поділилася рецептом солодких яблучно-бананових оладок без цукру

Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк порадували прихильників простим рецептом смачних та солодких яблучно-бананових оладок без цукру.

Леся Нікітюк знає, як приготувати смачний сніданок, що стане початком продуктивного дня. На карантині також не варто забувати про користь їжі, яку ми споживаємо, тому ведуча програми "Хто проти блондинок?" на "Новому каналі" поділилася рецептом оладок без цукру, якими варто обов'язково посмакувати.

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Блогерка вирішила поекспериментувати та додати до звичайних яблучних оладок банан. Таким чином вона зробила їх солодшими.

Для приготування яблучно-бананових оладок від Лесі Нікітюк знадобляться такі продукти:

яблуко (6 шт.)

банан (1 шт.)

яйце (1 шт.)

борошно (1 ст. л.)

кокосова олія для смаження

фрукти, варення для подачі

Процес приготування Леся прокоментувала наступним чином:

Яблука очистіть, виріжте сердцевинки, натріть на великій тертці. Очистіть банан, натріть його і змішайте з тертими яблуками. Додайте до маси яйце й добре перемішайте. Поступово додавайте борошно, добре вимішуючи суміш лопаткою. Смажте оладки на кокосовій олії на невеликому вогні по три хвилини з кожного боку. Подавайте з фруктами або варенням. Або і з тим, і з тим.

Смачного!