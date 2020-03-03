Леся Нікітюк похизувалася фігурою в бікіні: пікантне фото

Популярна українська телеведуча, запальна блогерка Леся Нікітюк вдало вміє поєднувати роботу та відпочинок. Вона знає, як правильно розпоряджатися часом та знаходити його дня себе. Також знаменитість продовжує активно ділитися спекотними світлинами з Єгипту.

Леся Нікітюк не втрачає можливості похизуватися стрункою фігурою. Вона часто одягає відверте чи обтисле вбрання, а також надзвичайно красиві бікіні. У своєму фотоблогу в інстаграмі дівчина викликає шалений ажіотаж та обговорення публікацій в коментарях. Чергове фото, яким поділилася ведуча, не стало винятком.

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Леся Нікітюк поширила кадр, на якому зображена в сонячному Єгипті. На знімку видно, що надворі вже вечоріє. Красуня позує, еротично притулившись до пальми. Одягнена в бікіні чорного кольору, окрасою якого є золотиста бахрома.

Волосся блогерка вклала набік, а на обличчі зробила природний легкий макіяж.

Пропонуємо переглянути найгарячіші фотографії яскравої Лесі Нікітюк з відпочинку.