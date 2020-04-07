Леся Нікітюк показала образи для походу в магазин: зухвала балаклава чи гламурна маска

Українська телеведуча сумлінно дотримується карантинного режиму та залишається вдома. Проте, зважаючи на чудові кулінарні здібності, Лесі Нікітюк доводиться час від часу поповнювати продовольчі запаси. Зірка показала два образи, у яких готова здійснити похід в магазин.

Впродовж самоізоляції на особистій сторінці в інстаграмі знаменита телеведуча Леся Нікітюк активно демонструє, як проходять її карантинні дні. Зірка займається спортом, відточує свою кулінарну майстерність, дивиться фільми й створює розважальний контент для своїх шанувальників.

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Проте Леся все ж покидає будинок для того, аби здійснити покупки в магазині. Так, вона продемонструвала одразу два образи, у яких можна з'являтися у громадських місцях за сучасних обставин. Перший look зірки гламурний: атласна яскрава рожева сукня з пікантним декольте на бретельках з камінням та захисна маска в тон. Зірка не забула й про укладку та легкий макіяж.

Друге вбрання Лесі Нікітюк менш спокусливе. На ній обтислий темний гольф, маска, шапка, довгі чорні рукавиці та окуляри, які прикривають обличчя. Допис телеведуча доповнила кумедним підписом: "В чому краще вийти по хліб?"

Фоловери оцінили жартівливі кадри кумира та були практично одностайними у своєму виборі. Більшість висловила бажання побачити Лесю у розкішній сукні з хлібом у руках: "У рожевому можеш вийти за мене заміж, не то що по хліб", "Перший. Всі забудуть про вірус".