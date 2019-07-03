Леся Нікітюк показала розкішну фігуру в купальнику: звабливі кадри

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк вирушила до сонячної Італії, звідки опублікувала гарячі фото. Зірка продемонструвала ідеальну фігуру в басейні.

Італійська мандрівка Лесі Нікітюк розпочалася у вівторок, 2 липня. Про це телеведуча зізналась на офіційній сторінці в Instagram. Для прихильників зірка відкрила таємницю, що не черговий відпочинок чи телепроект стали приводом поїхати до Італії, а зіркове весілля Регіни Тодоренко.

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Та поки екс-ведуча "Орла и решки" не пішла до вівтаря, Леся Нікітюк насолоджується перебуванням у сонячній країні. Оселилась знаменита українка у розкішних апартаментах Plaza Hotel Lucchesi з видом на старовинні будівлі Флоренції. Не встояла телеведуча й від засмагання біля басейну. Саме там Леся Нікітюк зробила гарячі фото в рожевому купальнику з трендовим принтом, які розбурхали мережу.

Гаряче! Тераса з басейном та найкращою панорамою на Флоренцію! Ось де треба дівич-вечір відзначати,

– поділилась Леся Нікітюк.

Перед звабливим дописом телеведуча анонсувала, що ці "фото хлопці будуть ставити на заставки". Знімки Леся Нікітюк завантажила на свій блог, перебуваючи у потязі.



Леся Нікітюк в басейні / Instagram / @lesia_nikituk



Телеведуча Леся Нікітюк в купальнику / Instagram / @lesia_nikituk

Наразі невідомо, скільки часу запальна телеведуча пробуде в Італії. Однак прихильники Лесі Нікітюк закликали її публікувати ще більше яскравих знімків з поїздки.