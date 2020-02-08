Леся Нікітюк показала спекотне фото з відпочинку

Відома українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк продовжує публікувати пікантні світлини з відпочинку. Хоча дівчина вже повернулася до Києва та облаштовується у новенькій квартирі, проте спогадами з відпустки не перестає ділитися з прихильниками.

Теледіва нещодавно повернулася з омріяного відпочинку в Об'єднаних Арабських Еміратах і налаштовується на робочий ритм життя. Знімки з теплих країв Леся поширює у своєму фотоблозі.

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Кумедна та запальна Леся Нікітюк нещодавно опублікувала фото, де разом зі своїм домашнім улюбленцем позувала в новенькій квартирі після ремонту. Та попри це вона не втрачає можливості похизуватися сексуальною фігурою в бікіні.

Леся поділилася фотографією, де позує у пристрасній позі. Одягнута блогерка в купальник з чорно-зеленим принтом. Особливістю такого вбрання є закритий топ на довгий рукав.

Нікітюк гарно вклала волосся та зробила макіяж з акцентом на очі.

Також пропонуємо переглянути інші пристрасні світлини Лесі.