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Леся Нікітюк показала спекотне фото з відпочинку

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Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

Відома українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк продовжує публікувати пікантні світлини з відпочинку. Хоча дівчина вже повернулася до Києва та облаштовується у новенькій квартирі, проте спогадами з відпустки не перестає ділитися з прихильниками.

Теледіва нещодавно повернулася з омріяного відпочинку в Об'єднаних Арабських Еміратах і налаштовується на робочий ритм життя. Знімки з теплих країв Леся поширює у своєму фотоблозі. 

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Кумедна та запальна Леся Нікітюк нещодавно опублікувала фото, де разом зі своїм домашнім улюбленцем позувала в новенькій квартирі після ремонту. Та попри це вона не втрачає можливості похизуватися сексуальною фігурою в бікіні. 

Леся поділилася фотографією, де позує у пристрасній позі. Одягнута блогерка в купальник з чорно-зеленим принтом. Особливістю такого вбрання є закритий топ на довгий рукав. 

Нікітюк гарно вклала волосся та зробила макіяж з акцентом на очі.

 Також пропонуємо переглянути інші пристрасні світлини Лесі. 

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Леся Нікітюк
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